Golfer Trần Quốc Hưng đăng quang nghẹt thở VITV Golf Tournament 2025

Ngày 27/9, tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort (Phú Thọ), VITV Golf Tournament 2025 đã chính thức khép lại, với chiến thắng thuộc về golfer golfer Trần Quốc Hưng.

Nhằm hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và hướng tới kỷ niệm 17 năm kênh VITV lên sóng (2009-2026), VITV Golf Tournament 2025 không chỉ là một giải đấu thể thao, mà còn là nơi gắn kết, giao lưu và mở rộng mạng lưới kinh doanh cho gần 100 golfer, bao gồm các lãnh đạo cấp cao từ các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khởi động từ năm 2019, VITV Golf Tournament không chỉ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, mà còn là cơ hội để các golfers giao lưu, học hỏi, và thỏa mãn niềm đam mê với môn thể thao golf. Đây cũng là một nền tảng hiệu quả để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Giải đấu được tổ chức theo thể thức đấu gậy cá nhân một vòng 18 hố, tính điểm Net theo hệ thống handicap ngày (System 36).

Sau một ngày thi đấu hấp dẫn, golfer Trần Quốc Hưng đã xuất sắc đăng quang với 86 gậy, vượt qua Thành Trung trong màn tính điểm countback 9 hố cuối.

Ban tổ chức đánh giá, giải đấu năm nay đã thực sự thành công cả về chuyên môn lẫn giá trị kết nối: các golfer không chỉ được thử thách khả năng thi đấu, mà còn có cơ hội mở rộng quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm, và trao đổi cơ hội hợp tác trong môi trường doanh nghiệp.