Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Golfer Trần Quốc Hưng đăng quang nghẹt thở VITV Golf Tournament 2025

Trọng Đạt

Ngày 27/9, tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort (Phú Thọ), VITV Golf Tournament 2025 đã chính thức khép lại, với chiến thắng thuộc về golfer golfer Trần Quốc Hưng.

screen-shot-2025-09-29-at-073844.png

Nhằm hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và hướng tới kỷ niệm 17 năm kênh VITV lên sóng (2009-2026), VITV Golf Tournament 2025 không chỉ là một giải đấu thể thao, mà còn là nơi gắn kết, giao lưu và mở rộng mạng lưới kinh doanh cho gần 100 golfer, bao gồm các lãnh đạo cấp cao từ các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khởi động từ năm 2019, VITV Golf Tournament không chỉ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, mà còn là cơ hội để các golfers giao lưu, học hỏi, và thỏa mãn niềm đam mê với môn thể thao golf. Đây cũng là một nền tảng hiệu quả để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở ra những cơ hội hợp tác mới.

screen-shot-2025-09-29-at-073916.png

Giải đấu được tổ chức theo thể thức đấu gậy cá nhân một vòng 18 hố, tính điểm Net theo hệ thống handicap ngày (System 36).

Sau một ngày thi đấu hấp dẫn, golfer Trần Quốc Hưng đã xuất sắc đăng quang với 86 gậy, vượt qua Thành Trung trong màn tính điểm countback 9 hố cuối.

Ban tổ chức đánh giá, giải đấu năm nay đã thực sự thành công cả về chuyên môn lẫn giá trị kết nối: các golfer không chỉ được thử thách khả năng thi đấu, mà còn có cơ hội mở rộng quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm, và trao đổi cơ hội hợp tác trong môi trường doanh nghiệp.

Trọng Đạt
#Golfer Trần Quốc Hưng #VITV Golf Tournament 2025 #Giải golf Việt Nam 2025 #Sự kiện thể thao doanh nhân #Giao lưu golf doanh nghiệp #Chung kết golf tại Phú Thọ #Giải đấu golf chuyên nghiệp Việt Nam #Nền tảng hợp tác doanh nghiệp golf #Kết quả thi đấu golf 2025 #Ngày Doanh nhân Việt Nam golf

Xem thêm

Cùng chuyên mục