Thể thao

Google News

The Golfers Tournament lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

Thanh Hải
TPO - Trong bối cảnh golf Việt đang bước vào kỷ nguyên mới với sự bùng nổ về phong trào, chất lượng và khát vọng vươn tầm quốc tế, The Golfers Tournament 2025 ra đời với mong muốn tạo nên một sân chơi đỉnh cao, góp phần làm phong phú thêm hệ thống các giải golf chuyên nghiệp và phong trào tại Việt Nam.

nl3-4702-2101.jpg

Với slogan “Continuing the History – Tiếp nối lịch sử”, The Golfers Tournament 2025 là lời khẳng định mạnh mẽ: golf Việt Nam không chỉ phát triển, mà còn đang viết nên lịch sử mới – lịch sử của sự chuyên nghiệp, của tinh thần hội nhập, và của khát vọng vươn tầm quốc tế.

Chính vì vậy, The Golfers Tournament 2025 được kỳ vọng trở thành một ngày hội kết nối cộng đồng golf Việt, quy tụ những golfer hàng đầu, các nhà đầu tư, đối tác chiến lược và những người yêu golf, đồng thời chung tay xây dựng một hệ sinh thái golf bền vững. Cùng với đó, dựa trên thể thức thi đấu chuẩn mực quốc tế bên cạnh những điểm nhấn độc đáo, giải hứa hẹn tạo nên trải nghiệm khác biệt cho golfer và khán giả.

The Golfers Tournament cũng không chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia. Ban tổ chức có tham vọng đưa giải đấu trở thành điểm hẹn quốc tế, thu hút các golfer từ khắp nơi trên thế giới tới Việt Nam để trải nghiệm giải đấu chuyên nghiệp và mang đậm bản sắc riêng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh golf Việt, mở ra cơ hội đưa golf Việt vang xa hơn nữa trên bản đồ golf thế giới.

The Golfers Tournament 2025 sẽ diễn ra tại sân Thanh Lanh Valley Golf & Resorts (Phú Thọ) vào ngày 31/10, với sự tham dự của 72 VĐV mang quốc tịch Việt Nam (36 VĐV nghiệp dư, 36 VĐV chuyên nghiệp). VĐV nghiệp dư có handicap index chính thức không cao hơn 7.2 (đối với nam) tại thời điểm đăng ký. Giải theo thể thức đấu gậy qua 2 vòng đấu 18 hố (tổng 36 hố) không áp dụng cắt loại. Người chiến thắng có điểm tổng thực (gross) thấp nhất khi giải đấu kết thúc. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu là 100 triệu đồng, được chia cho top 10 VĐV bảng chuyên nghiệp.

Đặc biệt, nhà vô địch còn sở hữu chiếc Cúp The Keeper of Greatness, một tác phẩm nghệ thuật kết tinh tinh thần dân tộc được tạo hình dựa trên hạt lúa, hoa sen và trống đồng Đông Sơn, đúng với tinh thần “Continuing the History – Tiếp nối lịch sử”.

Thanh Hải Thanh Hải
