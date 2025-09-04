90.000 USD tiền thưởng và cuộc so tài đẳng cấp tại Vietnam Masters 2025

TPO - Sau mùa giải 2024 ghi dấu mốc gia nhập hệ thống Asian Development Tour (ADT), Vietnam Masters tiếp tục khẳng định vị thế giải golf chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Năm 2025, giải trở lại tại Royal Long An Golf & Country Club với 138 VĐV tranh tài và tổng quỹ thưởng 90.000 USD.

Ngày 4/9, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) và Hệ thống Giải golf chuyên nghiệp phát triển châu Á (ADT) đã phối hợp tổ chức lễ công bố Vietnam Masters 2025. Đây là năm thứ hai giải đấu nằm trong hệ thống ADT, tiếp tục mở ra cơ hội cọ xát đẳng cấp quốc tế cho các VĐV Việt Nam.

Mùa giải 2025 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 8 - 10/10, tại Royal Long An Golf & Country Club, sân golf 27 hố do huyền thoại Sir Nick Faldo thiết kế, đồng thời là địa điểm đã đăng cai liên tiếp từ năm 2023.

Giải dự kiến có sự tham dự của 138 golfer, bao gồm các VĐV chuyên nghiệp thuộc VGA Tour, những tài năng nghiệp dư trẻ của Việt Nam và nhiều golfer quốc tế đến từ hệ thống ADT. Quỹ thưởng năm nay đạt 90.000 USD, phân bổ theo cơ chế của ADT, hứa hẹn gia tăng tính cạnh tranh quyết liệt.

Nguyễn Anh Minh giành danh hiệu Best Amateur tại Vietnam Masters 2024.

Năm 2024, lần đầu tiên giải chào đón sự góp mặt của các VĐV quốc tế trong hệ thống ADT. Dù đối mặt với thử thách lớn, các golfer Việt đã để lại dấu ấn, đặc biệt là Nguyễn Anh Minh - người giành danh hiệu Best Amateur (VĐV nghiệp dư xuất sắc nhất). Trong khi đó, chức vô địch thuộc về Ahmad Baig với tổng điểm -13.

Ở mùa giải 2025, các VĐV sẽ đối mặt với những thử thách tại Royal Long An Golf & Country Club: 9 hố Lake C với fairway hẹp, green nhỏ đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và 9 hố Desert A mang phong cách sa mạc với bunker lớn, dễ tạo nên biến động điểm số. Sự kết hợp này hứa hẹn mang lại những vòng đấu căng thẳng, nơi bản lĩnh và kỹ thuật sẽ quyết định chiến thắng.