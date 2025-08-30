Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Golf quốc gia

Google News

Nhà Vô địch Golf Quốc gia Lê Chúc An ghi dấu ấn tại Thai LPGA Tour

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi bảo vệ thành công danh hiệu Vô địch Quốc gia lần thứ ba liên tiếp, golfer nữ số 1 Việt Nam Lê Chúc An tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường chuyên nghiệp quốc tế.

1-7680.jpg

Tại giải Bangkok Ladies Championship 2025 thuộc hệ thống Thai LPGA Tour, diễn ra trên sân Watermill Golf Club & Resort, Chúc An hoàn thành ba vòng đấu với các điểm số 70-69-70 gậy. Tổng điểm -7 giúp nhà đương kim Vô địch Golf Quốc gia xếp T11, kém nhà vô địch người Thái Achiraya Sriwing 7 gậy.

Hồi tháng 5, Chúc An đã đăng quang Trang An Open 2025 và giành vé dự giải đấu thuộc Thai LPGA Tour. Chiến thắng cũng giúp golfer 17 tuổi lần đầu góp mặt trên BXH golf nữ chuyên nghiệp thế giới (Rolex Rankings).

Năm 2025 đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Chúc An, cả về kỹ năng lẫn bản lĩnh thi đấu. Từ đầu mùa, cô đã giành 3 chức vô địch (trong đó có chức Vô địch Golf Quốc gia- Gia Lai 2025), 2 lần vào Top 3, qua đó vươn lên hạng 249 WAGR, thứ hạng cao nhất sự nghiệp cũng như kỷ lục của golf nữ Việt Nam.

Trong thời gian tới, Chúc An sẽ tiếp tục thử thách bản thân ở những sân khấu lớn, đáng chú ý là Đại hội Thể thao trẻ châu Á tại Bahrain (tháng 10) và SEA Games 33 tại Thái Lan (tháng 12).

Trọng Đạt
#Lê Chúc An #Thai LPGA Tour 2025 #Golf Việt Nam #Golf nữ quốc tế #Chức vô địch golf #Giải golf quốc tế #Hạng cao golf

