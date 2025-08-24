Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025: Lò luyện kim cương

TPO - Người ta nói áp lực tạo nên kim cương. Khi Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 khép lại, Ban tổ chức có thể tự hào rằng, thế hệ kim cương mới - những golfer xuất sắc nhất - đã được hình thành sau 4 ngày đầy thử thách tại FLC Golf Links Quy Nhơn.

Huyền thoại golf Jack Nicklaus nói, thành công phụ thuộc hoàn toàn vào việc kiểm soát hai đối thủ lớn, một là sân đấu và hai là bản thân. Tuyên bố này đã được chứng minh tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.

Trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn được thiết kế bởi chính Nicklaus Design, trong 4 ngày thi đấu, 125 golfer thực sự trải qua hành trình cam go để theo đuổi thành công, chiến đấu với các thách thức mà 18 hố đấu mang lại, đồng thời liên tục thách thức bản thân vượt qua giới hạn. Mỗi cú đánh, mỗi hố đấu và mỗi điểm số là sự xác tín cho tài năng, ý chí và tinh thần bền bỉ của họ.

Nhìn lại hành trình lên đỉnh vinh quang của Nguyễn Tuấn Anh hay Lê Chúc An dễ dàng thấy điều đó. Ngày đầu tiên, Tuấn Anh dính tới 4 bogey, 1 double bogey và 1 triple bogey, sau đó chỉ đứng thứ 6. Nhưng kết quả này không khiến golfer 16 tuổi nản lòng. Tuấn Anh rút tỉa kinh nghiệm từ các sai lầm và không bao giờ lặp lại ở các hố đấu từng khiến anh gặp rắc rối.

Bộ ba Tuấn Anh, Chí Quân và Gia Minh đã tạo nên ngày thi đấu thứ tư ngập tràn cảm xúc, với những khoảnh khắc thăng hoa, căng thẳng và vỡ òa hạnh phúc.

Khi đã gia nhập đoàn đua, Tuấn Anh không một lần ngoái lại phía sau. Bất chấp có những thời điểm Trương Chí Quân vượt lên, phong cách tấn công mãnh liệt và không ngừng nghỉ của golfer sinh năm 2009 liên tục gây ra áp lực nghẹt thở. Cuối cùng đến hố 17 par5, bước ngoặt đã tới khi Tuấn Anh ghi điểm birdie còn Chí Quân dính bogey sau pha đưa bóng xuống bunker. Thành công đưa được Chí Quân vào trận play-off, tâm lý tự tin đã giúp Tuấn Anh giành chiến thắng, khép lại cuộc đua kịch tính và giàu cảm xúc.

Có thể nói chung kết Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 giữa Chí Quân - Tuấn Anh là cuộc đối đầu giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư, kinh nghiệm và sức trẻ, sự thâm trầm của thế hệ trước và sôi nổi của thế hệ sau. Khi khép lại, cả hai đều chiến thắng. Với Tuấn Anh là chức vô địch Quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời hoàn tất bộ sưu tập huy chương của giải với ba màu Đồng (2023), Bạc (2024) và Vàng (2025). Còn với Chí Quân, anh hài lòng bởi đã tận hưởng những khoảnh khắc thăng hoa, bên cạnh kết quả ngoài mong đợi vì đang chuyển hướng sang kinh doanh.

Nhìn sang bảng nữ, nhà vô địch Lê Chúc An cũng thành công trong việc vượt qua giới hạn và chiến thắng bản thân. Thành tích -2 gậy là kết quả tốt nhất của golfer sinh năm 2007 so với hai lần đăng quang trước. Đáng nể hơn, nó được tạo ra trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn vốn nổi tiếng nhiều thách thức.

Giây phút rạng rỡ của hai nhà vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025.

Những golfer khác, từ Nguyễn Thảo My, Anna Lê hay Nguyễn Viết Gia Hân, đến Đỗ Dương Gia Minh, Nguyễn Trọng Hoàng cùng những người khác, đều có quyền tự hào với những gì đã đạt được. Trên sân đấu siêu khó với fairway hẹp, green lượn sóng, bẫy cát khó chịu, và trải qua đủ điều kiện thời tiết, nắng gắt, gió mạnh rồi mưa lớn, tất cả lần lượt vượt qua bằng trí thông minh, ý chí mạnh mẽ và nghị lực phi thường.

Trước khi giải đấu diễn ra, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức giải, đã nói, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 được đưa đến một sân đấu mới nhằm tạo ra những trải nghiệm mới, và các thử thách là cách tuyệt vời nhất để tôn vinh tài năng của các golfer, thúc đẩy tất cả thể hiện trí tuệ, kỹ năng và bản lĩnh.

