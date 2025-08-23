Từ cú HIO lịch sử đến 'hat-trick' Vô địch Quốc gia: Lê Chúc An viết tiếp kỳ tích golf Việt

TPO - Lê Chúc An đã viết nên một trang sử mới cho golf Việt Nam khi trở thành golfer đầu tiên 3 lần liên tiếp Vô địch Quốc gia. Từ khởi đầu khó khăn, cô gái trẻ đã chứng minh bản lĩnh nhà vô địch bằng màn lội ngược dòng ấn tượng, đặc biệt tỏa sáng với eagle ngoạn mục và những cú birdie quyết định ở vòng chung kết. Với kỳ tích này, Chúc An sẽ bước tiếp ra đấu trường quốc tế với khát vọng chinh phục, mang niềm tự hào Việt Nam vươn xa.

Gia đình là điểm tựa vững chắc, chắp cánh cho sự nghiệp thăng hoa của Lê Chúc An.

Sự khẳng định của đẳng cấp

Bước vào giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai năm nay với tư cách đương kim vô địch hai năm liên tiếp, Lê Chúc An đối diện với nhiều áp lực hơn bao giờ hết. Khán giả chờ đợi, đối thủ khát khao lật đổ, và chính cô cũng phải chiến đấu với tâm lý của người đứng trên đỉnh cao.

Hai vòng đấu mở màn tại FLC Golf Links Quy Nhơn của Chúc An diễn ra không như mong muốn với lần lượt 74 và 75 gậy. Những nghi vấn xuất hiện, những câu hỏi được đặt ra: liệu cô gái trẻ này có thể tiếp tục bảo vệ danh hiệu? Nhưng trong thể thao, nghịch cảnh luôn là phép thử quan trọng nhất để khẳng định bản lĩnh.

Vòng ba tạo ra bước ngoặt lớn. Trời mưa nặng hạt, gió liên tục đổi chiều khiến nhiều golfer mất đi sự ổn định. Nhưng Chúc An thì khác. Cô giữ được sự tỉnh táo, điều chỉnh nhịp độ và bùng nổ ở 9 hố cuối. Liên tiếp 5 birdie xuất hiện, khán giả như vỡ òa khi chứng kiến bảng điểm đổi chiều.

Kết thúc vòng đấu với 69 gậy (-3), Chúc An không chỉ cứu vãn tình thế mà còn vươn lên dẫn đầu với tổng điểm (+2), bỏ xa nhóm bám đuổi đến 7 gậy. Đó là màn trở lại ngoạn mục, là lời khẳng định rằng cô vẫn là nhà vô địch thực sự.

Khoảng cách 7 gậy trước vòng chung kết mang lại lợi thế, nhưng với golf, mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ sau một hố đấu. Chúc An hiểu điều đó và lựa chọn lối chơi chắc chắn. Cô không mạo hiểm quá nhiều, tập trung kiểm soát driver và đặc biệt chính xác trong những cú gạt bóng quyết định.

Chín hố đầu, Chúc An giữ thế cân bằng với 1 birdie và 1 bogey. Nhưng càng về cuối, bản lĩnh nhà vô địch càng được thể hiện rõ rệt. Ba birdie liên tiếp và đặc biệt là cú eagle ngoạn mục ở hố 5 par 5 đã khép lại chiến thắng trong mơ. Vòng đấu cuối 68 gậy (-4) đưa tổng điểm của cô về điểm (-2) sau bốn ngày thi đấu, chính thức giúp cô bảo vệ ngôi hậu.

Chiến thắng ấy không chỉ đơn giản là một danh hiệu. Đó là lần thứ ba liên tiếp Chúc An bước lên bục cao nhất của Giải Vô địch Golf Quốc gia, lập nên cột mốc lịch sử chưa từng có với golf Việt Nam. Hat-trick này là minh chứng cho sự kiên định, bền bỉ và nỗ lực phi thường của một cô gái trẻ vẫn đang trên con đường tìm kiếm giới hạn của bản thân.

Trong giây phút nâng cao chiếc cúp, Chúc An không giấu được sự xúc động: "Tôi rất tự hào với chiến thắng của mình. Bước vào giải với vai trò nhà vô địch Quốc gia hai năm liên tiếp, tôi có chút áp lực, vì thế kết quả này khiến tôi rất hài lòng. Hai ngày đầu thực sự khó khăn, tôi đã phải tự nhắc mình kiên nhẫn và tập trung. Tôi hạnh phúc khi có thể trở lại mạnh mẽ, và quan trọng hơn, tôi đã tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân".

﻿ Từ cú HIO không tưởng đến hat-trick Vô địch Quốc gia của Lê Chúc An.

Hành trình không tưởng của tài năng tuổi 17

Năm 2022, Giải Vô địch Golf Quốc gia lần đầu tiên được nâng tầm thành giải chuyên nghiệp thuộc hệ thống VGA Tour. Khi ấy, Lê Chúc An mới 14 tuổi và lần đầu góp mặt.

Thế nhưng, cô gái trẻ đã kịp để lại dấu ấn lịch sử với hole-in-one ở hố 17 par 3 tại vòng 2 trên sân VinPearl Golf Hải Phòng. Nữ golfer bật khóc vì xúc động vì đây là cú HIO đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu, lại đến từ một giải đấu lớn.

Dù không lọt top 3 chung cuộc, khoảnh khắc ấy đã biến Chúc An thành cái tên được cả làng golf Việt chú ý, mở ra hành trình đầy hứa hẹn.

Một năm sau, Chúc An vượt qua hàng loạt đàn chị dày dạn kinh nghiệm như Đoàn Xuân Khuê Minh, Nguyễn Thảo My để lần đầu bước lên ngôi Vô địch Quốc gia với tổng điểm (+5), trở thành nữ golfer trẻ nhất từng đăng quang.

﻿

Năm 2024, cuộc đua tam mã giữa Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân và Ngô Vĩnh Hòa mang đến kịch tính nghẹt thở. Giữ vững lối chơi chắc chắn cùng tinh thần thi đấu kiên cường, Chúc An bảo vệ thành công chức vô địch với tổng điểm (+1), khẳng định vị thế của một tài năng hàng đầu golf nữ Việt Nam.

Và rồi tại FLC Golf Links Quy Nhơn, cô gái 17 tuổi đã viết tiếp trang sử mới. Bốn vòng đấu đạt tổng điểm (-2) giúp Chúc An hoàn tất cú hat-trick vô địch Quốc gia. Thành tích ấy không chỉ cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, mà còn khẳng định cái duyên đặc biệt của cô với sân chơi danh giá nhất golf Việt Nam.

Ngay sau giải đấu tại Gia Lai, Chúc An sẽ di chuyển sang Thái Lan để tiếp tục hành trình của mình, với mục tiêu tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện tâm lý thi đấu, chuẩn bị kỹ càng cho SEA Games vào cuối năm. “Tôi cần thi đấu thật nhiều giải để trui rèn tâm lý và nâng cao kinh nghiệm. Chức vô địch Quốc gia năm thứ ba liên tiếp mang lại cho tôi sự tự tin lớn", cô chia sẻ.