Golf Việt Nam trở lại Đại hội thể thao trẻ châu Á sau 12 năm

TPO - Đội tuyển golf Việt Nam dự kiến có sự góp mặt của Nguyễn Anh Minh và Lê Chúc An sẽ tham gia tranh tài tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, diễn ra từ ngày 22 đến 31/10 tại Bahrain.

Đội tuyển golf Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện khâu rà soát lực lượng trước thềm Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 diễn ra tại Bahrain từ ngày 22 đến 31/10. Hai gương mặt sáng giá nhất của golf trẻ nước nhà - Nguyễn Anh Minh và Lê Chúc An - dự kiến sẽ tham gia tranh tài, mang theo kỳ vọng viết nên dấu mốc mới cho golf Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Nguyễn Anh Minh hiện là niềm tự hào lớn nhất của golf Việt Nam. Tháng 7 vừa qua, anh đi vào lịch sử khi trở thành Á quân US Junior Amateur Championship 2025 tại Oakland Hills (Mỹ) - thành tích cao nhất từ trước tới nay của một golfer Việt Nam tại giải trẻ danh giá nhất thế giới. Kết quả ấy đưa Anh Minh vươn lên hạng 36 thế giới trên bảng xếp hạng nghiệp dư (WAGR), khẳng định vị thế của một tài năng tầm châu lục.

Song hành cùng Anh Minh là Lê Chúc An, gương mặt quen thuộc của golf nữ Việt Nam. Tháng 8 vừa qua, cô đã lập nên kỳ tích khi bảo vệ thành công danh hiệu Vô địch Golf Quốc gia trong 3 năm liên tiếp, với chiến thắng ấn tượng tại Gia Lai 2025. Thành công giúp Chúc An giữ vững vị trí số một trong nước và vươn lên hạng 273 thế giới trên bảng xếp hạng nghiệp dư nữ.

Lần gần nhất golf Việt Nam tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á là năm 2013 tại Trung Quốc, với sự góp mặt của Nguyễn Thảo My, Trương Chí Quân và Đào Phúc Hưng, nhưng chưa giành được huy chương.

Sau 12 năm vắng bóng, sự trở lại lần này với Nguyễn Anh Minh và Lê Chúc An mở ra hy vọng hiện thực hóa giấc mơ huy chương, đồng thời tạo cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển của golf trẻ Việt Nam.

Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 là lần thứ tư được tổ chức trong lịch sử, sau hai kỳ liên tiếp (2017, 2021) bị hủy. Ở môn golf, các VĐV sẽ tranh tài ở bốn nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Được ví như “ASIAD trẻ”, sự kiện quy tụ những tài năng triển vọng nhất châu lục, mở ra cơ hội để golf Việt Nam viết nên chương mới đáng tự hào.