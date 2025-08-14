Nguyễn Anh Minh và một tháng đầy ắp thử thách, dấu ấn và cảm xúc trên đất Mỹ

TPO - Sau tròn một tháng miệt mài chinh chiến ở ba giải đấu lớn liên tiếp trên đất Mỹ, Nguyễn Anh Minh, golfer số 1 Việt Nam, khép lại chuyến du đấu để đời với đầy đủ cung bậc cảm xúc: có niềm vui chiến thắng, những nốt trầm lặng lẽ, và cả những tiếc nuối khó nguôi. Nhưng trên tất cả, đó là những trải nghiệm vô giá, hun đúc cho anh sự trưởng thành, bản lĩnh kiên cường và khát vọng mãnh liệt đưa golf Việt Nam sánh vai cùng bạn bè quốc tế.

Với người hâm mộ trong nước, Nguyễn Anh Minh đã là gương mặt quen thuộc. Nhưng tại xứ sở cờ hoa, chàng trai 18 tuổi đang dần trở thành một hiện tượng mới. Từ những vòng đấu giàu cảm xúc ở các giải trẻ, đến những cột mốc lịch sử tại các giải thuộc Hiệp hội Golf Mỹ (USGA), Anh Minh đã tạo ra những khoảnh khắc buộc giới chuyên môn và truyền thông quốc tế phải chú ý.

Mở màn chuyến du đấu, tại US Junior Amateur 2025 ở Trinity Forest (Dallas), Anh Minh viết nên trang sử mới khi trở thành golfer Việt Nam đầu tiên vào chung kết một giải đấu thuộc USGA, đối đầu golfer chủ nhà Hamilton Coleman.

Chỉ ít ngày sau, Anh Minh tiếp tục góp mặt tại Western Amateur Championship 2025 ở Skokie Country Club (Chicago), một trong những sân chơi khắc nghiệt nhất của golf nghiệp dư thế giới.

Dù phải dừng bước ở vòng 1/8 trước golfer chủ nhà Garrett Endicott, nhưng tinh thần, sự bền bỉ và ý chí kiên cường của Anh Minh đã khiến khán giả nơi đây đặt cho anh biệt danh “Vietnam Iron Man”.

Trong suốt chuỗi ngày tại hai giải đấu, Anh Minh đã thi đấu 11 vòng liên tục tại US Junior Amateur, dành đúng một ngày để di chuyển từ Dallas tới Chicago, rồi lại lập tức bước vào 5 vòng căng thẳng tại Western Amateur.

Anh Minh ký tên cho người hâm mộ golf tại Mỹ.

Hành trình tại Mỹ khép lại với US Amateur Championship 2025, nơi quy tụ 47 trong 50 golfer hàng đầu bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR). Trước thách thức khắc nghiệt, Anh Minh dù đã nỗ lực hết mình nhưng không vượt qua được vòng cắt loại.

Tuy vậy, màn trình diễn xuyên suốt chuyến đi đã giúp anh vươn lên hạng 37 WAGR, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp và cũng là dấu mốc chưa từng có trong lịch sử golf Việt Nam.

Chỉ còn ít tuần nữa, Anh Minh sẽ bắt đầu chương mới trong sự nghiệp khi gia nhập đội tuyển golf của Đại học Oregon State từ mùa giải 2025/26. HLV Jon Reehoorn không giấu sự kỳ vọng: “Cậu ấy là tân binh giàu thành tích nhất trong lịch sử của chúng tôi".

Một tháng ở Mỹ đã khép lại, nhưng với Nguyễn Anh Minh, đây chỉ là khởi đầu của hành trình dài. Những nỗ lực không ngừng, những dấu mốc lịch sử và niềm tin vào ngày mai sẽ tiếp tục đưa anh và cả golf Việt Nam đến gần hơn với đỉnh cao thế giới.