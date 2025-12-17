Đẳng cấp xạ thủ Trịnh Thu Vinh: Cú đúp vàng và kỷ lục SEA Games

TPO - Trịnh Thu Vinh đã chứng minh bản lĩnh thép của mình khi vượt qua áp lực tâm lý, để mang về thêm 2 tấm HCV quý giá cho thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay tại SEA Games 33.

Thu Vinh đã mang về 4 HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú.

Trong vòng loại nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, ba đại diện xạ thủ Việt Nam lần lượt thể hiện phong độ đỉnh cao. Trịnh Thu Vinh dẫn đầu với 584 điểm, Nguyễn Thùy Trang xếp nhì 582 điểm, còn Nguyễn Thùy Dung đạt 580 điểm. Với tổng 1746 điểm, đội súng ngắn nữ Việt Nam không chỉ giành HCV mà còn phá kỷ lục SEA Games.

Bước vào chung kết, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang tiếp tục thi đấu xuất sắc. Sau các lượt bắn, Thu Vinh đạt 34 điểm, giành HCV cá nhân. Trong khi Thùy Trang với cùng 34 điểm, nhận HCB vì thua chỉ số phụ. Đáng chú ý, 34 điểm tại chung kết được công nhận là kỷ lục SEA Games, chứng minh trình độ vượt trội của hai xạ thủ Việt Nam sau 50 lượt bắn.

Với cá nhân Thu Vinh, đây là tấm HCV thứ 4 tại SEA Games 33, trong khi Thùy Trang cũng hài lòng với vị trí thứ nhì ở các nội dung cá nhân 10m súng ngắn hơi và 25m súng ngắn thể thao.

“Hôm nay xuất phát điểm vòng loại không tốt, lại bị trọng tài nhắc nhở kỹ thuật hôm qua, nên từ sáng đến giờ tôi khá căng thẳng, lo ảnh hưởng đồng đội. May mắn là chúng tôi đã giành HCV đồng đội và phá kỷ lục SEA Games. Đây chính là động lực giúp tôi vào chung kết vững vàng hơn. Ở chung kết, mỗi lượt bắn tôi đều phải giữ tâm lý vững, cố gắng bám theo phương pháp thầy cô đưa ra, đặc biệt khi tư thế bị lệch, tôi điều chỉnh để vào tâm", Thu Vinh chia sẻ.

Trước đó, nữ xạ thủ sinh năm 2000 đã giành HCV 10m súng ngắn hơi đồng đội (cùng Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng) và HCV 10m súng ngắn hơi cá nhân. Tính đến nay, Thu Vinh đã phá 3 kỷ lục SEA Games, gồm: cá nhân 10m súng ngắn hơi, đồng đội 25m súng ngắn thể thao và cá nhân 25m súng ngắn thể thao.

Bên cạnh đó, cô còn sở hữu HCB nội dung đồng đội nam nữ 10m súng ngắn hơi cùng Phạm Quang Huy, trải qua một hành trình SEA Games 33 đáng nhớ và rực rỡ.