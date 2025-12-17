Trực tiếp Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines 0-0 (hết H1): Bàn thắng bị từ chối

report "Đây là cơ hội hiếm có, và tôi không muốn bỏ lỡ giây phút nào"

Anh Nguyễn Văn Thông, người Hà Tĩnh, hiện đang làm việc tại Chonburi, rất háo hức với SEA Games 33. Không chỉ tới Chonburi Stadium để cổ vũ ĐT nữ, anh còn đi xe lên Bangkok để xem các trận bóng đá nam. Như anh chia sẻ, "đây là cơ hội hiếm có, và tôi không muốn bỏ lỡ giây phút nào".