Giải mã bí ẩn của 'tượng đài' điền kinh Nguyễn Thị Oanh

TPO - Môn điền kinh SEA Games 33 đã khép lại, nhưng dấu ấn mà Nguyễn Thị Oanh để lại trên đường đua tại Thái Lan vẫn còn in đậm trong tâm trí người hâm mộ Việt Nam. Không chỉ là một VĐV với những con số ấn tượng, Oanh là biểu tượng của nghị lực, tinh thần chiến đấu và niềm đam mê thể thao bất tận.

Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV SEA Games 33. Ảnh: Ngọc Tú

Hành trình vươn tới đỉnh cao

Những người yêu điền kinh chắc chắn đã quá quen thuộc cái tên Nguyễn Thị Oanh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông, cô sớm bộc lộ năng khiếu vượt trội trong môn điền kinh từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Từ những buổi tập đầu tiên dưới ánh nắng gay gắt hay cơn mưa lạnh, Oanh đã rèn luyện cho mình tính kiên trì, quyết tâm và khả năng chịu đựng bền bỉ. Những ngày tháng khổ luyện ấy không chỉ có mồ hôi, mà đôi khi là nước mắt, mệt mỏi tột cùng, thậm chí bệnh tật, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành vận động viên hàng đầu.

Nguyễn Thị Oanh luôn dẫn đầu các cuộc đua. Ảnh: Ngọc Tú

SEA Games 33 ở Thái Lan chính là quả ngọt xứng đáng cho cả một hành trình dài đầy nỗ lực và hy sinh của Oanh. Tại Đại hội lần này, cô không chỉ khẳng định tài năng và phong độ đỉnh cao, mà còn minh chứng cho vị thế tượng đài sống của điền kinh Việt Nam. Tham dự ba nội dung chính, Oanh đều kết thúc ở vị trí số một, tạo nên cú hat‑trick Huy chương Vàng đầy ấn tượng.

Ở cự ly 5.000m nữ, Oanh về nhất với thời gian vượt trội, bỏ xa phần còn lại của đường đua. Tiếp đến, ở cự ly 10.000m nữ, cô tiếp tục thể hiện sức bền và sức mạnh tuyệt vời, dẫn đầu từ đầu đến cuối để giành thêm một tấm HCV. Và ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, Oanh bứt phá ngay từ những bước chạy đầu tiên, kiểm soát toàn bộ cuộc đua và cán đích đầu tiên, minh chứng cho đẳng cấp vượt trội và bản lĩnh thi đấu phi thường.

Nguyễn Thị Oanh ăn mừng cùng đồng đội: Ảnh: Ngọc Tú - Quý Lượng

Huy chương và kỷ lục

Cú hat‑trick huy chương vàng tại SEA Games 33 đã giúp Nguyễn Thị Oanh có 15 HCV trong sự nghiệp, chính thức vượt qua kỷ lục 13 HCV của Nguyễn Thị Huyền để trở thành vận động viên điền kinh Việt Nam giàu thành tích nhất trong lịch sử SEA Games. Con số 15 ấy cũng đưa cô sánh ngang cùng những huyền thoại Đông Nam Á như Jennifer Tin Lay (Myanmar) và Elma Muros (Philippines), nằm trong nhóm những VĐV xuất sắc nhất đại hội thể thao khu vực.

Oanh đã giành HCV ở 5 kỳ SEA Games liên tiếp (2017 - 2025), là vận động viên Việt Nam đầu tiên chinh phục 4 HCV cá nhân trong một kỳ Đại hội, đồng thời sở hữu huy chương châu Á cùng hàng loạt kỷ lục quốc gia. Sự ổn định, phong độ và khát khao chiến thắng của cô qua nhiều năm chính là minh chứng sống động cho tinh thần thép của một nhà vô địch.

Nguyễn Thị Oanh trên bục vinh quang. Ảnh: Ngọc Tú - Minh Dân

Điều gì khiến một cô gái nhỏ bé có thể liên tục vượt qua những đối thủ mạnh nhất Đông Nam Á trong khoảng thời gian dài? Bí mật không chỉ nằm ở cơ bắp, tốc độ hay kỹ thuật, mà còn ở ý chí kiên cường, kỷ luật sắt đá và tinh thần không biết mệt mỏi, nơi mỗi áp lực trở thành động lực, mỗi nỗ lực hóa thành huy chương, và mỗi bước chạy in dấu lịch sử.

SEA Games 33 không chỉ là dịp để Oanh khẳng định vị thế cá nhân, mà còn là cơ hội để cô nâng tầm điền kinh Việt Nam. Từng tấm HCV, từng kỷ lục mà cô lập nên đã mang về niềm tự hào lớn, đồng thời củng cố vị thế của điền kinh Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực.

Dù SEA Games 33 đã khép lại, hình ảnh cô bứt phá trên đường chạy, mồ hôi hòa cùng quyết tâm hay những khoảnh khắc rưng rưng trên bục vinh quang, sẽ còn sống mãi trong tâm trí người hâm mộ. Nguyễn Thị Oanh không chỉ là người chiến thắng trên đường chạy, cô là tượng đài sống, nơi niềm đam mê, trách nhiệm và khát vọng hội tụ, lan tỏa và truyền cảm hứng cho cả một thế hệ yêu thể thao Việt Nam.