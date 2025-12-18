Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai tài năng 19 tuổi thắp sáng nhảy cao nữ Việt Nam ở SEA Games sau 13 năm chờ đợi

Trọng Đạt - Tiểu Phùng
TPO - SEA Games 33 trở thành sân khấu rực rỡ của nhảy cao nữ Việt Nam khi hai gương mặt trẻ 19 tuổi Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo cùng bước lên bục huy chương, đánh dấu bước tiến quan trọng của điền kinh nước nhà tại đấu trường khu vực sau 13 năm.

1000043141.jpg
Bùi Thị Kim Anh (phải) và Dương Thị Thảo giành HCV và HCĐ nhảy cao nữ. Ảnh: Minh Dân

Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Thị Mỹ Hạnh, nhảy cao nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33 với đội hình trẻ trung, giàu khát vọng và tràn đầy năng lượng, đã chứng minh rằng thế hệ kế cận của điền kinh Việt Nam đang sẵn sàng tỏa sáng.

Lần đầu góp mặt tại SEA Games, Bùi Thị Kim Anh đã thể hiện bản lĩnh và sự tự tin tuyệt đối khi liên tiếp vượt qua các mức xà từ độ cao khởi điểm cho tới mức xà 1.80m ngay ở lần nhảy đầu tiên. Sau khi chinh phục thành công mức xà 1.83m, Kim Anh gần như đã nắm chắc tấm Huy chương Vàng trong tay.

1000043143.jpg
1000043140.jpg
Bùi Thị Kim Anh chinh phục thành công mức xà 1.86m. Ảnh: Minh Dân - Quý Lượng

Thế nhưng thay vì dừng lại, cô gái sinh năm 2006 tiếp tục chinh phục thành công mức xà 1.86m, thành tích cao nhất của nhảy cao nữ Việt Nam tại SEA Games trong suốt 13 năm qua, kể từ SEA Games 28 đến SEA Games 32. Đặc biệt, thành tích này cũng đưa Kim Anh vào nhóm các vận động viên nhảy cao nữ hàng đầu châu Á.

1000043138.jpg
Kim Anh và Dương Thị Thảo nhận huy chương. Ảnh: Minh Dân

Trong khi đó, Dương Thị Thảo cũng tạo dấu ấn với tấm Huy chương Đồng đầu tiên tại SEA Games. VĐV sinh năm 2006 thi đấu điềm tĩnh, ổn định và thể hiện bản lĩnh đáng nể qua từng mức xà. Thành tích 1.75m giúp Thảo giành HCĐ, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của đội tuyển nhảy cao nữ Việt Nam. Trước đó, Thảo đã đạt thành tích cá nhân tốt nhất 1.85m tại giải Vô địch Quốc gia năm 2025.

Điều đáng mừng hơn cả là cả Kim Anh và Thảo cùng bước lên bục huy chương ở tuổi 19, tạo nên tín hiệu tích cực cho nhảy cao nữ Việt Nam. Sự kết hợp giữa kỹ thuật ngày càng hoàn thiện, nền tảng thể lực tốt và tâm lý thi đấu vững vàng cho thấy, thế hệ trẻ của nhảy cao nữ đang mở ra một chương mới đầy triển vọng cho điền kinh Việt Nam.

1000043142.jpg
1000043137.jpg

SEA Games 33 không chỉ là chiến thắng trên đấu trường khu vực, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn trong việc tạo cơ hội cho các vận động viên trẻ thi đấu quốc tế, nền tảng vững chắc để hướng tới những mục tiêu châu lục.

Ngày hôm nay, hai cô gái sinh năm 2006 đã viết nên một câu chuyện đáng nhớ, đánh dấu bước ngoặt 13 năm của nhảy cao nữ Việt Nam và thắp sáng hy vọng cho những thử thách phía trước.

Trọng Đạt - Tiểu Phùng
#nhảy cao #SEA Games #Việt Nam #Kim Anh #Thảo #điền kinh

