HLV đội tuyển Karate Thái Lan qua đời thương tâm ở SEA Games 33

TPO - Hôm qua (17/12), bà Kanokporn Donsamran, thành viên ban huấn luyện đội tuyển karate quốc gia Thái Lan, đã gặp tai nạn giao thông khi xe của bà đâm vào đuôi một xe chở mía trên đường. Vụ tai nạn khiến vị HLV này qua đời.

Chiếc xe chở bà Kanokporn Donsamran bị hư hỏng nặng

Va chạm xảy ra vào nửa đêm, khi bà Kanokporn Donsamran vừa hoàn thành nhiệm vụ ở SEA Games 33 và trên đường về nhà. Theo nhà chức trách Thái Lan, nguyên nhân ban đầu được xác định là đèn hậu của xe tải chở mía bị che khuất bởi thân và lá mía. Do vậy mà bà Kanokporn Donsamran, người lái xe, đã không thể nhận ra khi chiếc xe chở mía phanh lại.

Hậu quả là phần đầu chiếc xe của bà Kanokporn Donsamran bị nát bươm, phần thân xe cũng hư hại nghiêm trọng. HLV 38 tuổi đi cùng Taweesuk Cheowchanpreechakun, Tổng thư ký Liên đoàn Karate Thái Lan. Vị quan chức này bị chấn thương nặng và đang được điều trị trong bệnh viện.

Bà Kanokporn Donsamran có đóng góp giúp Karate Thái Lan giành 4 HCV SEA Games 33

Nhà chức trách cũng thông tin thêm rằng ngoài xe của Kanokporn Donsamran và xe tải chở mía, còn một phương tiện khác liên quan đến vụ tai nạn nằm lại hiện trường. Tất cả các phương tiện được nhận định di chuyển với tốc độ cao ở thời điểm xảy ra tai nạn.

Bà Kanokporn được coi là nhân vật chủ chốt đứng sau thành công của đội tuyển karate quốc gia Thái Lan tại SEA Games 33. Đội giành 4 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ. Thành tích này chỉ sau Việt Nam. Đội tuyển karate Việt Nam giành 6 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ, kết thúc SEA Games 33 ở vị trí dẫn. Đội chủ nhà Thái Lan xếp thứ hai.

Tai nạn của bà Kanokporn được xem là một mất mát lớn đối với cộng đồng karate và cộng đồng thể thao Thái Lan. Các liên đoàn thể thao xứ chùa vàng đã gửi lời chia buồn đến gia đình bà Kanokporn Donsamran nói riêng và Liên đoàn Karate nói chung.