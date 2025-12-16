Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rúng động: đội tuyển Liên quân Mobile (eSport) Thái Lan rút khỏi SEA Games 33 vì bê bối gian lận

Thanh Hải
TPO - Hiệp hội Thể thao điện tử (eSport) Thái Lan ra thông báo đội tuyển Liên quân Mobile nữ (thuộc bộ môn thể thao điện tử - Esports) Thái Lan chính thức rút lui khỏi SEA Games 33 sau bê bối gian lận.

w1200-9-1667.jpg

Trưa ngày 16/12, Hiệp hội Thể thao điện tử (eSport) Thái Lan ra thông báo đội tuyển Liên quân Mobile nữ (thuộc bộ môn thể thao điện tử - Esports) Thái Lan chính thức rút lui khỏi SEA Games 33. Thông báo viết rằng "Hiệp hội eSport Thái Lan tôn trọng tất cả các quy tắc, tình hữu nghị và tinh thần thể thao, nhưng sự việc nghiêm trọng đã xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát và với tư cách chủ nhà, chúng tôi không cho phép đội tuyển tiếp tục".

Sự việc nghiêm trọng mà Hiệp hội eSport Thái Lan đề cập xảy ra ở trận đấu giữa đội Liên quân Mobile nữ Thái Lan và tuyển Việt Nam với kết quả thua 0-3 thuộc về đội chủ nhà. Tại đó, nữ tuyển thủ Naphat Warasin có biệt danh Tokyogurl, đã giơ ngón tay giữa về phía máy quay.

1000040972.jpg
Nữ tuyển thủ Naphat Warasin có biệt danh Tokyogurl.

Không chỉ có hành vi không đẹp, Naphat Warasin còn bị phát hiện cài đặt phần mềm hoặc phần cứng trái phép, nói cách khác, nhờ người khác chơi hộ. Ngay sau đó, người đứng đầu bộ phận eSport của SEA Games 33 đưa ra tuyên bố chính thức, rằng Naphat Warasin đã vi phạm quy tắc 9.4.3 bằng cách cài đặt phần mềm hoặc phần cứng trái phép và phải bị loại khỏi SEA Games.

Sau vụ việc, nhà cung cấp dịch vụ trò chơi cũng tuyên bố cấm Naphat Warasin tham gia bất kỳ cuộc thi nào kể từ hôm nay nhằm "duy trì sự công bằng, minh bạch và đạo đức của thể thao điện tử". Các tuyển thủ khác của đội Thái Lan như Jomkon Poomsinil và Givemeakiss cũng bày tỏ "sự đau lòng khi biết chuyện", đồng thời tuyên bố nỗ lực trong trận quyết định gặp Lào để tranh vé vào chung kết.

Mặc dù vậy, tất cả đã kết thúc với thông cáo rút đội tuyển Liên quân Mobile nữ Thái Lan khỏi SEA Games 33.

Thanh Hải
