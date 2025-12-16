Nguyễn Quang Thuấn: Bơi qua bóng huyền thoại, chạm đỉnh SEA Games 33

TPO - Tại SEA Games 33, kình ngư 19 tuổi Nguyễn Quang Thuấn giành 2 huy chương cho bơi Việt Nam: 1 HCV ở 400m hỗn hợp cá nhân và 1 HCĐ ở 200m ngửa, khẳng định tên tuổi riêng bên cạnh người chị huyền thoại Nguyễn Thị Ánh Viên.

Nguyễn Quang Thuấn thi đấu nội dung cuối cùng tại SEA Games 33. Ảnh: Quý Lượng

Trên đường đua xanh của SEA Games 33, Nguyễn Quang Thuấn đã có khoảnh khắc rực sáng nhất trong sự nghiệp. Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân, kình ngư 19 tuổi về đích với thành tích 4 phút 19 giây 98, phá kỷ lục cá nhân và giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên sau ba lần tham dự SEA Games, phần thưởng xứng đáng cho một hành trình dài của nhẫn nại và bền bỉ.

Chiến thắng ấy càng đặc biệt khi Quang Thuấn đã vượt qua đàn anh Trần Hưng Nguyên, người từng thống trị nội dung 400m hỗn hợp cá nhân ở các 4 SEA Games trước. Không ồn ào, không tuyên bố lớn, đó là sự chuyển giao thế hệ lặng lẽ nhưng đầy thuyết phục trên làn nước xanh.

Quang Thuấn và đàn anh Trần Hưng Nguyên mang về HCV và HCB cho TTVN.

Ngay cả chính Quang Thuấn cũng không tin mình có thể bước lên bục cao nhất. Trước giờ xuất phát, anh không đặt nặng áp lực thành tích hay mục tiêu huy chương.

“Tôi chỉ nghĩ rằng mình cần cố gắng hết sức. Tôi đến với SEA Games 33 với mục tiêu vượt qua chính mình, sau đó cố gắng đạt thành tích tốt nhất ở các nội dung mà mình tham gia thi đấu”, kình ngư trẻ chia sẻ.

Không dừng lại ở tấm HCV lịch sử, trong ngày khép lại môn bơi tối 15/4, Quang Thuấn tiếp tục bổ sung vào bảng thành tích tấm Huy chương Đồng ở nội dung 200m ngửa nam, hoàn tất kỳ SEA Games thành công nhất kể từ khi anh góp mặt ở đấu trường khu vực.

Đằng sau những con số và tấm huy chương là một hành trình trưởng thành không dễ dàng. Sinh ra trong gia đình có chị gái là Nguyễn Thị Ánh Viên - biểu tượng lớn nhất trong lịch sử bơi lội Việt Nam, người từng giành 25 HCV SEA Games - mọi bước đi của Quang Thuấn đều bị đặt cạnh một di sản đồ sộ. Danh xưng “em trai Ánh Viên” vừa là niềm tự hào, vừa là áp lực vô hình mà không phải VĐV trẻ nào cũng đủ bản lĩnh để đối diện.

Có những áp lực khiến người ta chùn bước. Nhưng với Quang Thuấn, đó lại là động lực để lặng lẽ rèn giũa bản thân, kiên trì từng buổi tập, từng nhịp bơi, từng mùa giải. Anh chọn cách bơi chậm hơn, chắc hơn và đi con đường của riêng mình, thay vì chạy theo cái bóng quá lớn của người chị huyền thoại. Bằng những nỗ lực không ngừng, Quang Thuấn đã vượt qua áp lực và khẳng định mình là một tài năng xuất sắc.

Chứng kiến thành công đầy thuyết phục của em trai tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Ánh Viên đã không giấu được niềm tự hào. Trên mạng xã hội, kình ngư huyền thoại viết bức tâm thư xúc động gửi tới em trai.

Quang Thuấn và chị gái Ánh Viên

“Chị biết em đã trải qua những gì. Suốt 10 năm qua, em đã cố gắng không ngừng, và hôm nay mọi nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp. Chị và gia đình thật sự tự hào về em. Cố lên nhé, hành trình của em chỉ mới bắt đầu. Và chị tin những điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ em ở phía trước", Ánh Viên chia sẻ.

SEA Games 33 là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Nguyễn Quang Thuấn - nơi anh không còn được nhắc đến như cái bóng của một huyền thoại, mà được ghi nhận bằng chính tên mình. Và biết đâu, giải đấu ở Thái Lan có thể là nơi khơi đầu của một huyền thoại mới bước ra ánh sáng.

Trên làn nước xanh ấy, Quang Thuấn đã chứng minh rằng: có những chiến thắng không chỉ được đo bằng huy chương, mà bằng sự trưởng thành của một VĐV dám đối diện áp lực và vượt qua chính mình. Và với kình ngư 19 tuổi, hành trình phía trước vẫn còn rất dài nhưng lần này, anh đã bơi với niềm tin vững vàng hơn bao giờ hết.