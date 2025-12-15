Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Bị xử thua VĐV Thái Lan, đoàn Malaysia đuổi đánh trọng tài ở SEA Games 33

Đặng Lai

TPO - Bầu không khí của môn Pencak Silat tại SEA Games 2025 đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một vụ hỗn loạn khi đoàn Malaysia phản đối kịch liệt các trọng tài, nhiều quan chức và VĐV Malaysia thậm chí còn đuổi đánh những người cầm cân nảy mực.

ezgif-8824e278b9d60473.gif

Chiều 15/12, Nor Farah Mazlan và Chongthima đã gặp nhau ở tứ kết hạng B nữ (50-55 kg). Trong trận đấu, Nor Farah Mazlan được cho là thi đấu quyết liệt hơn và thường xuyên tung ra những pha tấn công hiệu quả, lẽ ra phải được chấm điểm. Nhưng các trọng tài lờ đi, và họ cũng bỏ qua một số tình huống phạm lỗi của VĐV Thái Lan nhưng lại xử nặng các pha phạm lỗi của VĐV Malaysia.

Chung cuộc, trọng tài quyết định tỷ số trận đấu là 60-60, nhưng Nor Farah Mazlan của Malaysia bị xử thua do phạm lỗi nhiều hơn.

Các thành viên đội tuyển Pencak Silat, dẫn đầu là nữ HLV Siti Rahmah Mohamed Nasir, đã kịch liệt phản đối quyết định của trọng tài. Nhiều người còn có “tác động vật lý” vào quan chức điều hành trận đấu khiến cảnh sát phải can thiệp.

watermark-tvs-do-not-delete-2025-12-15t172614739.png
HLV Siti Rahmah Mohamed Nasir (áo đen) được hộ tống ra khỏi khu vực trọng tài

Sau nhiều phút hỗn loạn, mọi thứ mới lắng xuống nhưng kết quả cuối cùng không thay đổi, VĐV Thái Lan được xử thắng. Kết quả này khiến các VĐV và truyền thông Malaysia rất bức xúc

Tờ Sarawak bình luận: “Rõ ràng kết quả chấm điểm không phản ánh đúng diễn biến trên sân. Tất cả làm dấy lên câu hỏi về tính minh bạch và nhất quán của công tác trọng tài trong suốt trận đấu cũng như giải đấu.

Sự cố này một lần nữa làm nổi bật khía cạnh trọng tài trong các môn thể thao đối kháng, đặc biệt là ở cấp độ SEA Games, nơi tính chính xác và công bằng của các quyết định là rất quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc thi và niềm tin của các VĐV”.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#SEA Games 33 #VĐV Malaysia #Pencak Silat #U22 Malaysia #đoàn Thái Lan #trọng tài thiên vị #kết quả sea games

