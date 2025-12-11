Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, 16h00 ngày 11/12: 'Một mất một còn' hay dắt tay đi tiếp?

TPO - Nhận định bóng đá trận U22 Việt Nam vs U22 Malaysia diễn ra vào lúc 16h00 ngày 11/12 ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Chỉ cần kết quả hòa, 2 đội sẽ dắt tay đi tiếp. Song, cả U22 Việt Nam và U22 Malaysia đều đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Nhận định trước trận U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

Tại bảng B, U22 Việt Nam và U22 Malaysia cùng có 3 điểm sau trận thắng U22 Lào. Với hiệu số +3 so với +1 của U22 Việt Nam, U22 Malaysia tạm thời xếp trên. Nếu trận đấu cuối có tỷ số hòa, 2 đội dắt tay nhau vào bán kết. Nhưng U22 Việt Nam cần nhiều hơn thế vì một chiến thắng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng nhất bảng và có thể thuận lợi hơn ở bán kết SEA Games 33.

Cả HLV Nafuzi của U22 Malaysia và HLV Kim bên phía U22 Việt Nam đều thể hiện tinh thần chiến thắng. Bởi lẽ, nhập cuộc trong tâm thế thủ hòa là rủi ro quá lớn với trận đấu có tính chất sinh tử như thế này. Và khi trận quyết định bảng B có tỷ số thắng/thua, một trong 2 đội đứng trước nguy cơ bị loại khi cạnh tranh suất nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đó là báo hiệu cho một trận "tử chiến" thật sự và mãn nhãn nhất vòng bảng SEA Games 33.

Trước giờ bóng lăn, U22 Malaysia có nhiều biến động đội hình. "Hổ Malay" sẽ không có sự phục vụ của Haqimi Rosli vì tiền đạo này về quê chịu tang bố. Đổi lại, U22 Malaysia đón tin vui liên tiếp khi các trụ cột là trung vệ Ubaidullah, thủ môn Mukhriz và tiền vệ Yuslan lần lượt sang Thái Lan hội quân. U22 Malaysia sẽ mạnh hơn so với chính họ ở trận đầu, đây là điều chắc chắn.

Với U22 Việt Nam, lực lượng dưới tay HLV Kim không có gì thay đổi. Trước U22 Lào, U22 Việt Nam đã chơi khá thong dong, dường như vẫn giữ lại nhiều phần sức lực và đấu pháp để hướng đến trận đại chiến U22 Malaysia. Cả 2 đội đều giấu những "miếng đánh" chủ lực trong ngày ra quân và cục diện trong trận chiều nay sẽ rất khó đoán.

U22 Malaysia khởi đầu thuận lợi ở SEA Games 33.

Phong độ, thành tích đối đầu U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

U22 Việt Nam chưa thể hiện bùng nổ ở trận thắng U22 Lào. Điều này không quá khó hiểu khi thầy trò HLV Kim cần một trận để làm nóng máy và quen với điều kiện thi đấu ở SEA Games 33. Nhìn chung, sự chuẩn bị cho SEA Games 33 của U22 Việt Nam vẫn đi đúng hướng, từ những trận va vấp với đối thủ lớn ở giải giao hữu Panda Cup, đến cú chạy đà thuận lợi. Giờ là lúc U22 Việt Nam cần đặt điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận đấu lớn trước U22 Malaysia.

U22 Malaysia bước vào SEA Games 33 với nhiều khó khăn. Trước U22 Lào, trong tay HLV Nafuzi chỉ có 18 cầu thủ nhưng đã vượt lên khó khăn để chơi một trận thăng hoa trước U22 Lào. So với U22 Việt Nam, sức mạnh của U22 Malaysia còn nhiều ẩn số. Trận đối đầu giữa 2 đội sẽ là tấm gương phản chiếu thực lực thật sự của U22 Malaysia.

Thông tin lực lượng U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

U22 Việt Nam đón tiền vệ Xuân Bắc trở lại sau chấn thương. U22 Malaysia sẽ mất tiền vệ phòng ngự Haziq Abba vì chấn thương gân kheo.