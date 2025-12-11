Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 11/12: 'Nữ hoàng' xuất trận

TPO - Ngày 11/12, ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại SEA Games 33, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có hàng loạt môn bước vào chung kết. Với nhiều nội dung thế mạnh như điền kinh, bơi lội, jujitsu và thể dục dụng cụ, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để bứt tốc trên bảng tổng sắp, sau ngày ra quân giành 4 HCV.

Ngày 11/12, SEA Games 33 bước vào chương trình thi đấu chính thức với không khí sôi động ở nhiều địa điểm tại Bangkok. Theo lịch thi đấu của Ủy ban Olympic Việt Nam, trong ngày hôm nay có tới 9 môn tổ chức chung kết. Đoàn Thể thao Việt Nam góp mặt tại 26 nội dung và được kỳ vọng sẽ gia tăng mạnh số huy chương sau ngày ra quân mới có 4 HCV.

Điền kinh, môn thể thao được mệnh danh là “nữ hoàng” của SEA Games, chính thức xuất trận với nhiều gương mặt đáng chú ý. Mọi sự tập trung dồn về đường chạy 1.500m, nơi Lương Đức Phước và Sầm Văn Đời tranh tài ở nội dung nam, trong khi Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh là hy vọng lớn ở nội dung nữ. Đây đều là những VĐV đang có phong độ ổn định và quyết tâm giành huy chương, qua đó tạo cú hích cho mục tiêu 12 HCV mà điền kinh Việt Nam đặt ra tại đại hội lần này.

Ở môn bơi lội, các kình ngư bước vào ngày thi đấu thứ hai với hai nội dung thế mạnh: 100m ếch nam của Phạm Thanh Bảo và tiếp sức 4x200m tự do nam, những nội dung mà Việt Nam đang nắm giữ HCV SEA Games. Cùng với đó, sự góp mặt của Trịnh Trường Vinh, Lương Jeremie Loic Nino, Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên hay Nguyễn Ngọc Tuyết Hân trong 7 chung kết mở ra thêm nhiều cơ hội bước lên bục cao nhất.

Không kém phần hấp dẫn, jujitsu tiếp tục là điểm tựa quan trọng của Đoàn Thể thao Việt Nam với tám nội dung góp mặt ở chung kết. Những gương mặt giàu kinh nghiệm như Đặng Đình Tùng, Phạm Trí Dũng, Phạm Lê Hoàng Linh hay Phạm Thị Thu Hà đều đặt mục tiêu giành vàng.

Judo, karate và taekwondo cũng ra quân trong ngày, trong đó taekwondo kỳ vọng vào Nguyễn Thị Mai (46kg nữ) và Nguyễn Hồng Trọng (54kg nam), còn karate đặt niềm tin lớn ở nội dung quyền đồng đội nữ, thế mạnh vốn nhiều lần đem lại thành công cho Việt Nam tại các kỳ SEA Games.

Thể dục dụng cụ hôm nay tranh tài ở 4 chung kết, đáng chú ý là sự xuất hiện của ba “gương mặt vàng” Hải Khang ở nội dung thể dục tự do, Xuân Thiện ở ngựa tay quay và Khánh Phong ở vòng treo. Đây là những nội dung mà TDDC Việt Nam có khả năng cạnh tranh huy chương rất rõ rệt.

Song song với các môn trọng điểm, nhiều đội tuyển khác của Việt Nam như bóng rổ 3x3, cầu lông, bi sắt, bóng chày, cờ vua, kayak và canoeing… cũng tiếp tục thi đấu vòng loại và chung kết, mở ra cơ hội mở rộng bảng thành tích.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 4 HCV, 4 HCB và 16 HCĐ, tạm đứng thứ tư toàn đoàn. Với hàng loạt nội dung thế mạnh được tổ chức chung kết trong ngày 11/12, kỳ vọng về một cú bứt tốc mạnh mẽ là hoàn toàn có cơ sở, hứa hẹn mang đến một ngày thi đấu bùng nổ của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.