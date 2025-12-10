Không quan tâm đối thủ, Trần Hưng Nguyên bảo vệ danh hiệu và chạm mốc 10 HCV SEA Games

TPO - Trần Hưng Nguyên đã mở hàng vàng cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 33 khi xuất sắc giành HCV nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam tối 10/12. Anh đã tiết lộ bí quyết giúp duy trì phong độ đỉnh cao của mình.

Nam kình ngư người Quảng Trị cho biết bước vào đường đua với quyết tâm cao nhất: “Khi xuống nước, tôi chỉ tập trung tăng tốc và chạm đích đầu tiên. Tôi luôn nhắc bản thân phải cố gắng hết sức và hôm nay tôi đã làm được", Hưng Nguyên chia sẻ sau chiến thắng.

Chung kết có 8 kình ngư tranh tài, Hưng Nguyên xuất phát ở làn bơi số 3 và bứt tốc ngay từ những mét đầu tiên. Anh duy trì vị trí dẫn đầu suốt cuộc đua và về nhất với thời gian 2 phút 02 giây 11. Về nhì là Gian Christopher San (Philippines, 2 phút 03 giây 88), còn em trai của cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Quang Thuấn, giành HCĐ với 2 phút 04 giây 19.

Chiến thắng này đánh dấu tấm HCV thứ 4 liên tiếp của Hưng Nguyên ở SEA Games tại nội dung sở trường và là tấm HCV thứ 10 trong sự nghiệp SEA Games của anh.

Bí quyết của kình ngư Quảng Trị, theo chính anh tiết lộ, nằm ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm lý tập trung tối đa: “Tôi đã rút kinh nghiệm từ những giải đấu trước, kể cả khi không được dự giải vô địch thế giới 2025. Việc giữ vững nhịp điệu, tập trung từng mét bơi và luôn tin tưởng bản thân là chìa khóa để giành HCV thứ 10 này".

Năm nay, trước khi đến Thái Lan dự SEA Games 33, Hưng Nguyên đã thi đấu giải vô địch châu Á 2025 ở Singapore và giành HCĐ nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 2 phút 02 giây 71. Những trải nghiệm từ giải châu lục giúp anh trở lại mạnh mẽ và duy trì phong độ ổn định, qua đó tiếp tục làm rạng danh bơi Việt Nam.

SEA Games 33 khởi đầu bằng một màn trình diễn xuất sắc của Trần Hưng Nguyên, không chỉ mang về tấm HCV mở màn mà còn là minh chứng cho ý chí, kỷ luật và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều kỳ Đại hội.