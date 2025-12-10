Bóng chuyền nữ Việt Nam áp đảo Myanmar trong ngày ra quân SEA Games 33

TPO - Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có màn ra quân mãn nhãn khi đánh bại Myanmar 3-0 ở trận đầu tiên tại SEA Games 33 dù chủ công Trần Thị Thanh Thuý chưa thi đấu.

Kết quả trên thực tế không ngoại dự đoán bởi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn Myanmar.

Trước đối thủ ở đẳng cấp thấp hơn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội toàn diện về đẳng cấp, kỹ thuật lẫn bản lĩnh thi đấu, chơi áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu dù chủ công Trần Thị Thanh Thuý chưa nhập cuộc.

Ngay từ những pha bóng đầu tiên, các cô gái áo xanh nhanh chóng kiểm soát thế trận. Khả năng chuyền một ổn định giúp tuyển Việt Nam triển khai đa dạng các miếng đánh, từ tấn công biên đến bóng nhanh ở trung tâm.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng đầu tay tại SEA Games 33 trước Myanmar (Ảnh Hiển Hiển)

Hàng chắn thi đấu hiệu quả, liên tục khóa chặt những tình huống lên lưới của Myanmar, khiến đối thủ gần như không có cơ hội ghi điểm. Ba set đấu khép lại chóng vánh với các tỷ số lần lượt là 25-9, 25-10 và 25-6.

Điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu này là quyết định tạo cơ hội cho các VĐV trẻ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong đó, Ánh Thảo – chủ công mới 16 tuổi – được tung vào sân và ngay lập tức để lại dấu ấn. Thi đấu tự tin, không hề tỏ ra lép vế, Ánh Thảo chính là người ghi điểm quyết định, khép lại trận đấu một cách trọn vẹn, cho thấy tiềm năng lớn của bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai.

Chiến thắng dễ dàng trước Myanmar giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành trọn 3 điểm đầu tay, tạo lợi thế lớn tại bảng B, tạo đà tâm lý cho cuộc đua phía trước. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai vòng bảng gặp Malaysia lúc 12h30 ngày mai 11/12.

