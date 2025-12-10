Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Campuchia rút khỏi SEA Games 33 sẽ ảnh hưởng thế nào tới đại hội?

Đặng Lai

TPO - Đoàn thể thao Campuchia rút lui khỏi SEA Games 33 ngay sau lễ khai mạc là một quyết định gây ngỡ ngàng với nhiều NHM. Nhưng chủ nhà Thái Lan đã lường trước tình hình. Sẽ không có quá nhiều xáo trộn tại kỳ đại hội năm nay…

g7sdlwaaeaapx-7.jpg

Sáng nay, đoàn thể thao Campuchia đã chính thức nộp đơn rút lui lên BTC SEA Games 33. Campuchia tuyên bố rằng mặc dù rất ấn tượng trước sự đón tiếp nồng hậu và lòng hiếu khách của nước chủ nhà Thái Lan, nhưng những lo ngại về sự an toàn của các thành viên đoàn là lý do chính khiến họ phải bỏ cuộc.

Liên quan đến vấn đề này, ông Atthakorn Sirilatthayakon, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, tuyên bố “tôn trọng quyết định của Campuchia”. Ông nói thêm rằng Thái Lan, với tư cách là nước chủ nhà, đã tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các đoàn đến Thái Lan, nhưng việc rút lui là quyền của mỗi quốc gia.

Quyết định mà Campuchia đưa ra được xem là giúp công tác hậu cần của ban tổ chức được giảm tải, ít nhất là đội ngũ an ninh sẽ không phải căng mình 24/7 để xử lý các mối nguy hiểm. Vì trước lễ khai mạc, Thái Lan từng quyết định tăng gấp 2-3 lần lực lượng an ninh tháp tùng các VĐV lẫn quan chức Campuchia sau khi nhận thấy tình hình leo thang ở dọc biên giới.

image.jpg

Nhưng đổi lại ở khía cạnh tổ chức chuyên môn, Thái Lan sẽ phải xử lý những hệ lụy sau khi Campuchia vắng mặt. Đoàn này tham dự 12 môn ở SEA Games 33 và 12 môn này sẽ mất đi một ứng viên cạnh tranh. Đó là các môn bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, Jujitsu, Kickboxing, Taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, 3 môn phối hợp và teqball.

Thực ra, chủ nhà đã lường trước được kịch bản này. Trong những tuyên bố mới đây, các quan chức SEA Games 33 đều khẳng định sau khi Campuchia rút lui lần 1 (9 môn), họ đã tính tới phương án đoàn thể thao xứ chùa tháp không tham dự bất cứ nội dung thi đấu nào ở kỳ đại hội.

Các môn đối kháng sẽ bị ảnh hưởng nhất. Trong các nhánh đấu có đại diện Campuchia, đối thủ được xử thắng. Kết quả phân nhánh vẫn sẽ được giữ nguyên, không xảy ra xáo trộn. Ví dụ như trận đấu đồng đội nữ môn Taekwondo vào sáng nay, Thái Lan được xử thắng sau khi Campuchia rút tên.

Đau đầu nhất là 7 nội dung chỉ còn lại 3 đoàn sau khi Campuchia bỏ cuộc. Theo quy định của Ủy ban Olympic, bộ huy chương vàng, bạc và đồng sẽ chỉ được trao nếu một nội dung thi đấu có tối thiểu 4 đoàn tham dự. Nay khi chỉ còn 3 đoàn, nhiều khả năng BTC sẽ chỉ trao HCV và HCB. Đội xếp thứ 3 (cuối cùng) không được nhận huy chương.

Xét một cách tổng thể, việc Campuchia rút lui không phải điều SEA Games 33 mong muốn nhưng có thể khẳng định Thái Lan không gặp quá nhiều rắc rối ở khâu tổ chức thi đấu sau quyết định của quốc gia láng giềng.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
