Bê bối SEA Games 33: Nghe lời HLV, VĐV Malaysia bị loại tức tưởi trước giải đấu

Một trong những niềm hy vọng lớn của đội tiếp sức 4x100m điền kinh Malaysia phải chia tay SEA Games 33 để nhường chỗ cho VĐV kỳ cựu hơn. Điều khiến làng thể thao Malaysia sốc hơn đến từ lý do Danish bị loại. Hôm nay (10/12), mẹ của VĐV 18 tuổi phanh phui toàn bộ diễn biến vụ việc và làm thổi bùng tranh cãi.

Theo đó, mẹ của Danish tố ban huấn luyện đội, cụ thể là HLV của Danish cố tình ép VĐV này nhận bị chấn thương để rời SEA Games 33. Trong khi đó, thực tế là Danish hoàn toàn khỏe mạnh và đang khát khao tranh tài ở Thế vận hội diễn ra ở Thái Lan.

Bà Tamrin Hashim tung loạt hình ảnh về cuộc nói chuyện giữa Danish và HLV, cho thấy "thuyền trưởng" của đội tiếp sức 4x100m điền kinh Malaysia "tự biên tự diễn" lý do để Danish xin rút lui vì chấn thương. Lúc đó, VĐV 18 tuổi đã nghe lời thầy vì sợ lĩnh hậu quả nếu phủ quyết.

Ngày 1/12, Danish được kiểm tra toàn diện về các vị trí trên cơ thể được báo cáo có vấn đề. Kết luận từ bệnh viện cho biết chân chạy 18 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh, trái ngược với thông báo chấn thương dẫn tới rút lui khỏi đội tuyển.

Ba ngày sau, Danish kháng cáo lên Hội đồng Olympic Malaysia (OCM), nói mình viết thư rút lui dựa theo chỉ định của HLV. OCM bác đơn kháng cáo với lý do hết hạn.

Ở diễn biến mới nhất, Liên đoàn Điền kinh Malaysia vào cuộc, đã nói chuyện với mẹ con Danish và khẳng định sẽ điều tra một cách minh bạch.

Sau khi loại Danish, đội tiếp sức 4x100m điền kinh Malaysia bổ sung chân chạy Khairul Hafiz Jantat. So với Danish, thành tích hiện tại của Jantat kém xa. Cụ thể là ở Giải vô địch Điền kinh trẻ Đông Nam Á, Danish đạt thành tích 10,61 giây ở cự ly 100m, trong khi thành tích tốt nhất của Jantat là 10,71 giây. Tính thành tích gần nhất, Jantat hoàn thành cự ly 100m với 11,22 giây.

Mẹ của Danish tố vì chiêu trò của HLV, con trai bà bị tước đi cơ hội xứng đáng. Bà chỉ trích HLV của Danish về đạo đức và liêm chính trong thể thao, khi ép học trò nhận chấn thương vì lợi ích cá nhân.