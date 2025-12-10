Bệnh viên Quân Y 175 sẵng sàng cho Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất

TPO - Để chuẩn bị Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, Bệnh viên Quân Y 175 huy động 10 - 15 y, bác sĩ, cùng 1 - 2 xe cứu thương túc trực tại Khu đô thị Vạn Phúc để hỗ trợ vấn đề y tế cho giải.

Từ ngày ngày 12 đến 14/12/2025 tại Khu đô thị Vạn Phúc - khu đô thị hiện đại với hạ tầng đồng bộ, không gian xanh - sạch - an toàn sẽ diễn ra Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025.

Giải gồm ba cự ly thi đấu: 21,1 km, 10 km và 5 km dành cho cả nam và nữ. Cự ly 21,1 km chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, tạo cơ hội cho mọi đối tượng runner thử thách bản thân.

Các y, bác sĩ Bệnh viên Quân Y 175 chăm sóc chấn thương cho vận động viên sau khi về đích tại Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong.

Thời gian giới hạn được đặt lần lượt là: 3 giờ 30 phút cho 21,1 km, 2 giờ 30 phút cho 10 km và 1 giờ 30 phút cho 5 km.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, cho biết, Tiền Phong Half Marathon là giải đấu thể thao mới nhất trong hệ sinh thái các hoạt động thể thao do báo Tiền Phong khởi xướng và phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức.

Với chủ đề “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 mong muốn lan tỏa thông điệp về lối sống tích cực, lành mạnh; về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên; về niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà thể thao mang lại cho cộng đồng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng, mỗi bước chạy hôm nay không chỉ hướng về đích phía trước, mà còn gửi gắm khát vọng về tương lai xanh - bền vững - hạnh phúc cho tất cả mọi người. Chúng tôi cam kết, Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ, tràn đầy cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ Việt Nam. Đồng thời mở ra một chương mới - mạnh mẽ, bền bỉ và đầy triển vọng - trong định hướng phát triển của báo Tiền Phong”.

Đơn vị bảo trợ y tế cho Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 là Bệnh viên Quân Y 175. Là bệnh viện đa khoa chiến lược tuyến cuối, trung tâm y học quân sự phía Nam của Bộ Quốc phòng, Bệnh viên Quân Y 175 có chức năng, nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh nhân, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, thương bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng như nhân dân ở khu vực phía Nam và cán bộ cấp cao của Quân đội Hoàng gia Camphuchia.

Bệnh viên Quân Y 175 cũng nghiên cứu phát triển khoa học và hợp tác quốc tế về y học; đào tạo và là cơ sở thực hành về chuyên ngành y, dược cho các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học, sau đại học của các trường trong và ngoài Quân đội, đào tạo liên tục cho cán bộ nhân viên y tế theo quy định; chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật đối với các bệnh viện tuyến dưới, quân y các đơn vị Quân đội từ Đà Nẵng trở vào.

Bệnh viên Quân Y 175 là bệnh viện đa khoa chiến lược tuyến cuối, trung tâm y học quân sự phía Nam của Bộ Quốc phòng.

Bệnh viên Quân Y 175 chủ trì tổ chức quản lý, huấn luyện Bệnh viện Dã chiến cấp 2 tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; tổ chức lực lượng quân y tại đảo Trường Sa Lớn và vùng biển phía Nam Tổ quốc, sẵn sàng cấp cứu biển đảo, phục vụ chiến đấu, phòng chống thảm họa thiên tai, lũ lụt, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho các đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, dân tộc thiểu số.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng tá, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Sơn Giang - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bệnh viên Quân Y 175, cho biết, để chuẩn bị Giải Tiền Phong Half Marathon 2025, Bệnh viên Quân Y 175 huy động 10 - 15 y, bác sĩ, cùng 1 - 2 xe cứu thương túc trực tại Khu đô thị Vạn Phúc để hỗ trợ vấn đề y tế cho giải chạy.

Bệnh viên Quân Y 175 đã đồng hành cùng báo Tiền Phong ở rất nhiều Giải Tiền Phong Marathon, Hoa hậu Việt Nam, Chủ Nhật Đỏ… Năm nay, có thuận lợi là Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 tổ chức ở TPHCM, trong khi đó Bệnh viên Quân Y 175 cũng đóng trên địa bàn TPHCM nên việc chuẩn bị hậu cần về y tế sẽ dễ dàng hơn. Trong quá trình tổ chức, nếu vận động viên gặp sự cố về sức khoẻ, Bệnh viên Quân Y 175 sẽ huy động thêm nhân lực, vật lực để cấp cứu.

Thượng tá, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Sơn Giang (bìa phải) trong chương trình Chủ Nhật Đỏ của báo Tiền Phong phối hợp cùng Bệnh viên Quân Y 175 và các đơn vị tổ chức.

“Nhiều năm qua, Bệnh viên Quân Y 175 và báo Tiền Phong cùng phối hợp, hỗ trợ nhau trong rất nhiều chương trình. Do đó, ở Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 chúng tôi rất vinh dự khi đồng hành cùng báo Tiền Phong để hỗ trợ vấn đề hậu cần y tế cho giải chạy. Ngoài ra, Bệnh viên Quân Y 175 luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ báo trong các chương trình hướng đến cộng đồng”, Thượng tá, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Sơn Giang nói.

Theo Thượng tá, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Sơn Giang, trước khi diễn ra Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, đội ngũ y tế được Bệnh viên Quân Y 175 cử làm nhiệm vụ tại giải đã lập kế hoạch triển khai những nhóm hoạt động, chuẩn bị trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ cần thiết đảm bảo tính gọn nhẹ, cơ động và có thể sử dụng ngay.

Mặt khác, Bệnh viên Quân Y 175 cũng huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến xử trí bệnh nhân có vấn đề như say nóng, say nắng, quá sức, căng cơ; triển khai các tình huống giả định để hình dung và thành thạo cách thức xử trí các tình huống.