Sau tấm HCV canoeing, đội Taekwondo giành tấm huy chương Vàng thứ hai cho Đoàn thể thao Việt Nam

TPO - Vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, các tuyển thủ Taekwondo Việt Nam đã tạo nên màn trình diễn bùng nổ ở sàn đấu Island Hall, qua đó giành tấm huy chương Vàng nội dung đồng đội sáng tạo.

Chiều 1/12, đội Taekwondo Việt Nam thi đấu nội dung đồng đội sáng tạo với sự góp mặt của dàn võ sĩ Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân. Đây là nội dung được kỳ vọng nhất sẽ giành huy chương Vàng của đội. Các tuyển thủ cũng đặc biệt quyết tâm sau khi chỉ giành huy chương Bạc ở ở nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn, bên cạnh nỗi ấm ức vì cách chấm điểm thiếu công bằng của trọng tài.

Là đội thi đầu tiên với nhiều áp lực, song các tuyển thủ đã tạo nên màn trình diễn bùng nổ ở sàn đầu Island Hall. Như đội trưởng Khánh Hân cho biết, mọi người cùng nhau hạ quyết tâm phải giành chiến thắng, đoàn kết vượt qua khó khăn, từ chuyện một người bị chấn thương ngay trong ngày thi đấu đến nỗi lo lắng về công tác trọng tài.

Cuối cùng, với những gì đã thể hiện, đội Taekwondo Việt Nam xuất sắc giành huy chương Vàng với số điểm 8.060, cao hơn 7.940 của chủ nhà Thái Lan, 7.580 của Philippines và 7.060 của Myanmar. Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, sau tấm huy chương Vàng của cặp đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương ở nội dung thuyền đôi nữ cự ly 500m.

Chiêm ngưỡng màn trình diễn mãn nhãn của đội Taekwondo Việt Nam:

Ảnh: Anh Thắng

