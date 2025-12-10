Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Sau tấm HCV canoeing, đội Taekwondo giành tấm huy chương Vàng thứ hai cho Đoàn thể thao Việt Nam

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, các tuyển thủ Taekwondo Việt Nam đã tạo nên màn trình diễn bùng nổ ở sàn đấu Island Hall, qua đó giành tấm huy chương Vàng nội dung đồng đội sáng tạo.

Chiều 1/12, đội Taekwondo Việt Nam thi đấu nội dung đồng đội sáng tạo với sự góp mặt của dàn võ sĩ Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân. Đây là nội dung được kỳ vọng nhất sẽ giành huy chương Vàng của đội. Các tuyển thủ cũng đặc biệt quyết tâm sau khi chỉ giành huy chương Bạc ở ở nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn, bên cạnh nỗi ấm ức vì cách chấm điểm thiếu công bằng của trọng tài.

Là đội thi đầu tiên với nhiều áp lực, song các tuyển thủ đã tạo nên màn trình diễn bùng nổ ở sàn đầu Island Hall. Như đội trưởng Khánh Hân cho biết, mọi người cùng nhau hạ quyết tâm phải giành chiến thắng, đoàn kết vượt qua khó khăn, từ chuyện một người bị chấn thương ngay trong ngày thi đấu đến nỗi lo lắng về công tác trọng tài.

Cuối cùng, với những gì đã thể hiện, đội Taekwondo Việt Nam xuất sắc giành huy chương Vàng với số điểm 8.060, cao hơn 7.940 của chủ nhà Thái Lan, 7.580 của Philippines và 7.060 của Myanmar. Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, sau tấm huy chương Vàng của cặp đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương ở nội dung thuyền đôi nữ cự ly 500m.

Chiêm ngưỡng màn trình diễn mãn nhãn của đội Taekwondo Việt Nam:

z7312540830590-8d685e93ea595869a1af00beb66cb82e.jpg
Ảnh: Anh Thắng
z7312540866354-2f949c43ed449ca0ed2ae96507078a6c.jpg
Ảnh: Anh Thắng
z7312540863285-cff7d4a8da7513a255899ba9b8fc5e62.jpg
Ảnh: Anh Thắng
z7312540888749-2409fb9db8164f2f55ffac58c472e6a3.jpg
Ảnh: Anh Thắng
z7312540847836-1828b1ac81729fcfa680929a8e197ec0.jpg
Ảnh: Anh Thắng
z7312635803295-83e5adcb0ee85b1ef6e0dd03332ece03.jpg
Ảnh: Anh Thắng
z7312635833818-c9c01891a57d448947995271876092ba.jpg
Ảnh: Anh Thắng
z7312635779528-28776ccf1ab24b942395003c635e8985.jpg
Ảnh: Anh Thắng
Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33 #taekwondo SEA Games 33 #đội taekwondo việt nam #đội taekwondo việt nam SEA Games 33 #đội taekwondo khiếu kiện

Xem thêm

