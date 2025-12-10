Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lịch thi đấu SEA Games ngày 10/12: Thể thao Việt Nam 'mở hàng vàng'

TPO - Ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33 (10/12) hứa hẹn đầy sôi động với 32 bộ huy chương được trao. Đây là cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội để Thể thao Việt Nam bứt phá ở nhiều môn mũi nhọn.

Canoeing được xem là niềm hy vọng sáng nhất. Tâm điểm hướng về Nguyễn Thị Hương, người từng giành 5 HCV tại SEA Games 31 và đã góp mặt ở Olympic Paris 2024. Cô sẽ tham dự hai nội dung 500m sở trường, trong đó có thuyền đôi C2 cùng Diệp Thị Hương, với mục tiêu mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam.

Tại Nhà thi đấu Muang Thong Thani, taekwondo bước vào loạt chung kết từ 14h. Dù phải cạnh tranh quyết liệt với chủ nhà Thái Lan, các tuyển thủ Việt Nam vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch ở nhiều hạng cân.

Buổi tối, đường đua xanh sẽ nóng lên với các chung kết bơi từ 18h. Trần Hưng Nguyên được kỳ vọng toả sáng ở nội dung 200m hỗn hợp nam, trong khi Jeremie Lương và Nguyễn Quang Thuấn cũng có cơ hội tranh chấp huy chương.

Ở các môn võ, jujitsu có 6 chung kết, nơi Đào Hồng Sơn (62kg) cùng các đồng đội hướng đến mục tiêu tạo dấu ấn trong ngày ra quân. Bên cạnh đó, bi sắt, xe đạp địa hình, cầu lông (phân hạng), cờ và esports cũng hứa hẹn mang về những tấm huy chương đầu tiên.

Trên sân thi đấu tập thể, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mở màn gặp Myanmar lúc 15h. Việc đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy đạt gần 100% phong độ là tín hiệu tích cực cho mục tiêu khởi đầu thuận lợi.

Với 6 trong số 20 môn tổ chức chung kết trong ngày, ngày 10/12 được kỳ vọng sẽ là ngày Thể thao Việt Nam tạo đà bứt phá, hướng tới một kỳ SEA Games thành công trên đất Thái Lan.

Trọng Đạt
#SEA Games #Thể thao Việt Nam #canoeing #bơi lội #taekwondo #bóng chuyền #huy chương

