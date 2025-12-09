Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tiền vệ U22 Malaysia: Hòa Việt Nam là đủ nhưng chúng tôi muốn nhiều hơn thế

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước trận đấu quyết định ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, tiền vệ Haykal Danish gửi lời tuyên chiến đến U22 Việt Nam với tuyên bố: "U22 Malaysia phải thắng".

u22-malay.jpg

"Hy vọng khi đại chiến U22 Việt Nam, chúng tôi sẽ sẵn sàng về thể chất lẫn tinh thần. Mục tiêu của chúng tôi là thắng U22 Việt Nam. Hòa U22 Việt Nam là đủ nhưng chúng tôi muốn nhiều hơn thế. Nhiệm vụ của U22 Malaysia là đánh bại U22 Việt Nam để lấy lại niềm tự hào", Haykal Danish tuyên bố.

"U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn chúng tôi. Họ mạnh mẽ, nhanh nhẹn nhưng U22 Malaysia không đối phó họ bằng thể lực. Chúng tôi phải đánh bại U22 Việt Nam bằng các đường chuyền nhanh, chuyển trạng thái tấn công nhanh. Đó sẽ là cách chúng tôi chơi", tiền vệ U22 Malaysia chia sẻ tiếp.

Haykal Danish tuyên bố U22 Malaysia sẽ thể hiện bộ mặt rất khác ở SEA Games 33, đặc biệt trong trận quyết đấu U22 Việt Nam. "Chúng tôi đã sẵn sàng, chỉ cần duy trì tập luyện ổn định và thật tập trung", Haykal Danish khẳng định.

Tại bảng B, U22 Malaysia và U22 Việt Nam cùng có 3 điểm. Kết quả ở trận đấu tới sẽ quyết định vị trí nhất bảng, giành vé vào thẳng bán kết và đội còn lại cạnh tranh suất nhì bảng có thành tích tốt nhất. Chỉ cần hòa, U22 Malaysia sẽ đứng nhất bảng và dắt tay U22 Việt Nam vào bán kết.

Ngược lại, nếu thua U22 Việt Nam, U22 Malaysia có nguy cơ chia tay SEA Games 33 từ vòng bảng. Tính chất căng thẳng biến cuộc so tài giữa U22 Malaysia và U22 Việt Nam thành trận đấu nóng nhất ở vòng bảng SEA Games 33.

Trước trận đánh lớn, U22 Malaysia nhận tin vui khi hai cầu thủ chủ chốt của họ là Ubaidullah Shamsul và Haziq Mukhriz đã đến Bangkok hội quân cùng toàn đội. Một nhân tố quan trọng khác của U22 Malaysia là Izwan Yuslan vẫn chưa chắc sẵn sàng ở trận tới.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia diễn ra vào lúc 16h00 ngày 11/12.

Hương Ly
#U22 Malaysia #U22 Việt Nam #SEA Games 33 #bóng đá nam #bảng B #thể thao #bán kết #u22 malaysia vs u22 việt nam #trực tiếp u22 malaysia vs u22 việt nam #nhận định u22 malaysia vs u22 việt nam #link u22 malaysia vs u22 việt nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục