Tiền vệ U22 Malaysia: Hòa Việt Nam là đủ nhưng chúng tôi muốn nhiều hơn thế

TPO - Trước trận đấu quyết định ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, tiền vệ Haykal Danish gửi lời tuyên chiến đến U22 Việt Nam với tuyên bố: "U22 Malaysia phải thắng".

"Hy vọng khi đại chiến U22 Việt Nam, chúng tôi sẽ sẵn sàng về thể chất lẫn tinh thần. Mục tiêu của chúng tôi là thắng U22 Việt Nam. Hòa U22 Việt Nam là đủ nhưng chúng tôi muốn nhiều hơn thế. Nhiệm vụ của U22 Malaysia là đánh bại U22 Việt Nam để lấy lại niềm tự hào", Haykal Danish tuyên bố.

"U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn chúng tôi. Họ mạnh mẽ, nhanh nhẹn nhưng U22 Malaysia không đối phó họ bằng thể lực. Chúng tôi phải đánh bại U22 Việt Nam bằng các đường chuyền nhanh, chuyển trạng thái tấn công nhanh. Đó sẽ là cách chúng tôi chơi", tiền vệ U22 Malaysia chia sẻ tiếp.

Haykal Danish tuyên bố U22 Malaysia sẽ thể hiện bộ mặt rất khác ở SEA Games 33, đặc biệt trong trận quyết đấu U22 Việt Nam. "Chúng tôi đã sẵn sàng, chỉ cần duy trì tập luyện ổn định và thật tập trung", Haykal Danish khẳng định.

Tại bảng B, U22 Malaysia và U22 Việt Nam cùng có 3 điểm. Kết quả ở trận đấu tới sẽ quyết định vị trí nhất bảng, giành vé vào thẳng bán kết và đội còn lại cạnh tranh suất nhì bảng có thành tích tốt nhất. Chỉ cần hòa, U22 Malaysia sẽ đứng nhất bảng và dắt tay U22 Việt Nam vào bán kết.

Ngược lại, nếu thua U22 Việt Nam, U22 Malaysia có nguy cơ chia tay SEA Games 33 từ vòng bảng. Tính chất căng thẳng biến cuộc so tài giữa U22 Malaysia và U22 Việt Nam thành trận đấu nóng nhất ở vòng bảng SEA Games 33.

Trước trận đánh lớn, U22 Malaysia nhận tin vui khi hai cầu thủ chủ chốt của họ là Ubaidullah Shamsul và Haziq Mukhriz đã đến Bangkok hội quân cùng toàn đội. Một nhân tố quan trọng khác của U22 Malaysia là Izwan Yuslan vẫn chưa chắc sẵn sàng ở trận tới.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia diễn ra vào lúc 16h00 ngày 11/12.