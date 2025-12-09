SEA Games 33: ĐT nữ Việt Nam phải mua đồ ăn thêm, đi hơn 4 tiếng mới tới sân tập

TPO - Trong cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Văn Hùng vào sáng 9/12, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú - Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam, đã phản ánh một số bất cập mà ĐT nữ Việt Nam cũng như như U22 Việt Nam gặp phải tại SEA Games 33.

(Ảnh: Đức Cường)

Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết: “Khó khăn nhất của ĐT nữ Việt Nam là chuyện sân tập. Khoảng cách tới sân tầm 40 km, đường lại nhỏ, khiến xe đi mất 1 tiếng rưỡi, cũng có những hôm mất tới 4 đến 5 tiếng đồng hồ để tới nơi. Nhiều chị em cầu thủ đều mệt mỏi".

Ông Trần Anh Tú đặt câu hỏi, "không hiểu sao nước chủ nhà lại sắp xếp như thế cho ĐT nữ của chúng ta?". "Thực sự quá vất vả. Tôi xin nhờ Bộ trưởng và lãnh đạo đoàn họp ban tổ chức, kiến nghị sao cho sân tập gần hơn với đội nữ”, Phó Chủ tịch VFF kiến nghị.

Bên cạnh đó, bữa ăn của ĐT nữ và cả đội U22 tại SEA Games cũng chưa đảm bảo chất lượng. Hai đội phải tự bổ sung thực phẩm mua thêm bên ngoài để duy trì thể trạng thi đấu.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ về những khó khăn của ĐT nữ Việt Nam. (Ảnh: Đức Cường)

Sau khi tiếp nhận phản ảnh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết sẽ kiến nghị lên Ủy Ban Olympic Thái Lan. Bộ trưởng cũng nói rằng việc thay đổi sân tập là khó thực hiện ngay, nhưng khẳng định sẽ tìm cách hỗ trợ tối đa. Bộ trưởng mong muốn Lãnh đạo bộ môn động viên các cầu thủ thích nghi với điều kiện ở Thái Lan, nhằm hướng tới một kỳ SEA Games thành công.

Cũng trong sáng ngày 9/12, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục duy trì tập luyện theo kế hoạch của Ban huấn luyện. Toàn đội được chia làm hai nhóm gồm nhóm tập phục hồi sau trận đấu trước và nhóm tiếp tục rèn kỹ chiến thuật chuẩn bị cho trận gặp Myanmar.

Trong buổi tập, HLV Mai Đức Chung đã động viên, ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ, đồng thời nhắc nhở toàn đội cần rèn luyện bản lĩnh hơn, tích lũy kinh nghiệm và giữ sự tập trung cho mục tiêu phía trước. Ông khẳng định toàn đội phải thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất hướng đến kết quả tốt trong trận đấu sắp tới. Sau thất bại trước Philippines, ĐT nữ Việt Nam buộc phải có chiến thắng trước Myanmar ở lượt trận cuối để tự quyết định tấm vé vào bán kết SEA Games 33.