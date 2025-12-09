Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

SEA Games 33: ĐT nữ Việt Nam phải mua đồ ăn thêm, đi hơn 4 tiếng mới tới sân tập

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Văn Hùng vào sáng 9/12, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú - Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam, đã phản ánh một số bất cập mà ĐT nữ Việt Nam cũng như như U22 Việt Nam gặp phải tại SEA Games 33.

1000039405.jpg
(Ảnh: Đức Cường)

Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết: “Khó khăn nhất của ĐT nữ Việt Nam là chuyện sân tập. Khoảng cách tới sân tầm 40 km, đường lại nhỏ, khiến xe đi mất 1 tiếng rưỡi, cũng có những hôm mất tới 4 đến 5 tiếng đồng hồ để tới nơi. Nhiều chị em cầu thủ đều mệt mỏi".

Ông Trần Anh Tú đặt câu hỏi, "không hiểu sao nước chủ nhà lại sắp xếp như thế cho ĐT nữ của chúng ta?". "Thực sự quá vất vả. Tôi xin nhờ Bộ trưởng và lãnh đạo đoàn họp ban tổ chức, kiến nghị sao cho sân tập gần hơn với đội nữ”, Phó Chủ tịch VFF kiến nghị.

Bên cạnh đó, bữa ăn của ĐT nữ và cả đội U22 tại SEA Games cũng chưa đảm bảo chất lượng. Hai đội phải tự bổ sung thực phẩm mua thêm bên ngoài để duy trì thể trạng thi đấu.

truong-doan-tran-anh-tu.jpg
Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ về những khó khăn của ĐT nữ Việt Nam. (Ảnh: Đức Cường)

Sau khi tiếp nhận phản ảnh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết sẽ kiến nghị lên Ủy Ban Olympic Thái Lan. Bộ trưởng cũng nói rằng việc thay đổi sân tập là khó thực hiện ngay, nhưng khẳng định sẽ tìm cách hỗ trợ tối đa. Bộ trưởng mong muốn Lãnh đạo bộ môn động viên các cầu thủ thích nghi với điều kiện ở Thái Lan, nhằm hướng tới một kỳ SEA Games thành công.

Cũng trong sáng ngày 9/12, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục duy trì tập luyện theo kế hoạch của Ban huấn luyện. Toàn đội được chia làm hai nhóm gồm nhóm tập phục hồi sau trận đấu trước và nhóm tiếp tục rèn kỹ chiến thuật chuẩn bị cho trận gặp Myanmar.

Trong buổi tập, HLV Mai Đức Chung đã động viên, ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ, đồng thời nhắc nhở toàn đội cần rèn luyện bản lĩnh hơn, tích lũy kinh nghiệm và giữ sự tập trung cho mục tiêu phía trước. Ông khẳng định toàn đội phải thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất hướng đến kết quả tốt trong trận đấu sắp tới. Sau thất bại trước Philippines, ĐT nữ Việt Nam buộc phải có chiến thắng trước Myanmar ở lượt trận cuối để tự quyết định tấm vé vào bán kết SEA Games 33.

Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #U22 Việt Nam SEA Games 33 #lịch thi đấu U22 Việt Nam #HLV Kim Sang-sik #BXH bảng B bóng đá nam SEA Games 33 #ĐT nữ việt nam SEA Games 33 #lịch thi đấu đt nữ việt nam #ĐT bóng đá nữ Việt Nam #ĐT nữ Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục