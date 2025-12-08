U22 Việt Nam: Hé lộ những miếng đánh đầu tiên dành cho người Mã

TPO - Kết quả cuộc đối đầu với U22 Malaysia sẽ quyết định ngôi đầu bảng B cũng như hành trình hướng tới tấm HCV SEA Games 33 của đội tuyển U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam sẽ phải thắng U22 Malaysia để lấy ngôi đầu bảng B (ảnh Hữu Phạm)

Với chiến thắng 4-1 trước U22 Lào, U22 Malaysia đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng B với cùng 3 điểm nhưng hơn về chỉ số phụ. Như vậy để tái chiếm vị trí nhất bảng, U22 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu ngày 11/12 tới. Đây được xác định là "chung kết" của bảng đấu.

Để chuẩn bị, chiều qua 6/12, HLV Kim Sang-sik đã cho toàn bộ BHL và các cầu thủ tới sân Rajamangala theo dõi trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào. Một thành viên BHL đội tuyển U22 Việt Nam chia sẻ, trận đấu đã cung cấp thêm đáng kể thông tin về đối thủ này của U22 Việt Nam.

Chiều nay, U22 Việt Nam đã tiếp tục tập luyện và HLV Kim Sang-sik bắt đầu cho các cầu thủ chia đôi, đá tập chiến thuật, tăng cường khả năng tranh chấp bóng cũng như xử lý trong không gian hẹp.

Các cầu thủ U22 Việt Nam được yêu cầu tăng cường độ vận động, kiểm soát bóng đồng thời rèn cả các miếng đánh từ biên xuống. Trong các buổi tập, HLV Kim Sang-sik cũng đặc biệt lưu ý tới những tình huống cố định, vốn là vũ khí hiệu quả trước những đối thủ chơi phòng ngự tập trung.

U22 Việt Nam hiện đang sở hữu những cầu thủ có khả năng không chiến tốt, hoặc rất có duyên khi tham gia tấn công. Tiền đạo Đình Bắc cũng được chờ đợi sẽ tiếp tục chơi bùng nổ sau khi có 2 bàn thắng ở trận đấu với U22 Lào.

Các đội bóng của Malaysia vốn chơi thiên về sức mạnh. U22 Việt Nam vì vậy cũng được chú trọng chuẩn bị về mặt thể lực, khả năng đối thủ chơi "rát". Theo kế hoạch, HLV Kim Sang-sik và BHL sẽ có buổi "mổ băng" phân tích sâu lối chơi của đối phương trước khi giao nhiệm vụ cụ thể cho các cầu thủ.

