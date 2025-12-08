Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

U22 Việt Nam: Hé lộ những miếng đánh đầu tiên dành cho người Mã

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kết quả cuộc đối đầu với U22 Malaysia sẽ quyết định ngôi đầu bảng B cũng như hành trình hướng tới tấm HCV SEA Games 33 của đội tuyển U22 Việt Nam.

anh-chup-man-hinh-2025-12-08-luc-171911.png
U22 Việt Nam sẽ phải thắng U22 Malaysia để lấy ngôi đầu bảng B (ảnh Hữu Phạm)

Với chiến thắng 4-1 trước U22 Lào, U22 Malaysia đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng B với cùng 3 điểm nhưng hơn về chỉ số phụ. Như vậy để tái chiếm vị trí nhất bảng, U22 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu ngày 11/12 tới. Đây được xác định là "chung kết" của bảng đấu.

Để chuẩn bị, chiều qua 6/12, HLV Kim Sang-sik đã cho toàn bộ BHL và các cầu thủ tới sân Rajamangala theo dõi trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào. Một thành viên BHL đội tuyển U22 Việt Nam chia sẻ, trận đấu đã cung cấp thêm đáng kể thông tin về đối thủ này của U22 Việt Nam.

anh-chup-man-hinh-2025-12-08-luc-171828.png

Chiều nay, U22 Việt Nam đã tiếp tục tập luyện và HLV Kim Sang-sik bắt đầu cho các cầu thủ chia đôi, đá tập chiến thuật, tăng cường khả năng tranh chấp bóng cũng như xử lý trong không gian hẹp.

Các cầu thủ U22 Việt Nam được yêu cầu tăng cường độ vận động, kiểm soát bóng đồng thời rèn cả các miếng đánh từ biên xuống. Trong các buổi tập, HLV Kim Sang-sik cũng đặc biệt lưu ý tới những tình huống cố định, vốn là vũ khí hiệu quả trước những đối thủ chơi phòng ngự tập trung.

anh-chup-man-hinh-2025-12-08-luc-171812.png

U22 Việt Nam hiện đang sở hữu những cầu thủ có khả năng không chiến tốt, hoặc rất có duyên khi tham gia tấn công. Tiền đạo Đình Bắc cũng được chờ đợi sẽ tiếp tục chơi bùng nổ sau khi có 2 bàn thắng ở trận đấu với U22 Lào.

Các đội bóng của Malaysia vốn chơi thiên về sức mạnh. U22 Việt Nam vì vậy cũng được chú trọng chuẩn bị về mặt thể lực, khả năng đối thủ chơi "rát". Theo kế hoạch, HLV Kim Sang-sik và BHL sẽ có buổi "mổ băng" phân tích sâu lối chơi của đối phương trước khi giao nhiệm vụ cụ thể cho các cầu thủ.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tiểu Phùng
#SEA Games 33 #U22 Việt Nam #Đình Bắc #U22 Malaysia #Bangkok #Kim Sang-sik

Xem thêm

Cùng chuyên mục