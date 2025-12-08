SEA Games 33: Tới Thái Lan, các vận động viên Campuchia được khuyến cáo không nên ra đường

TPO - Chiều ngày 8/12, đoàn thể thao Campuchia đã có mặt tại Bangkok, Thái Lan trong điều kiện an ninh được tăng cường. Nếu không tập luyện hay thi đấu, họ được khuyến cáo không nên ra đường, đặc biệt với áo có quốc kỳ Campuchia.

Chiều 8/12, Ban tổ chức SEA Games 33 đã tổ chức Lễ thượng cờ của 11 quốc gia thành viên tại Sân vận động trong nhà Huamark.

Tại buổi lễ, ông Thana Chaiprasit, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Thái Lan kiêm Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan đã kêu gọi người dân xứ chùa vàng chào đón các đoàn thể thao với sự chân thành và nồng nhiệt, đặc biệt với những vận động viên đến từ Campuchia. Ông cũng hy vọng người hâm mộ sẽ cổ vũ một cách ôn hòa, không la ó hay có những biểu hiện quá khích làm ảnh hưởng tới sự kiện cũng như hình ảnh của đất nước Thái Lan, đồng thời mong muốn tất cả sử dụng thể thao để mang lại hòa bình, vun đắp tình hữu nghị.

Lời kêu gọi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Thái Lan và Campuchia. Sáng ngày 8/12, quân đội Thái Lan đã triển khai máy bay tấn công các vị trí quân sự của Campuchia dọc biên giới thuộc tỉnh Ubon Ratchathani và Sisaket, tuyên bố đây là hành động đáp trả sau khi các trận địa pháo của Campuchia “nã hỏa lực hỗ trợ” vào căn cứ Anupong, khiến một binh sĩ Thái Lan tử vong và nhiều người bị thương. Cuộc giao tranh kéo dài hơn một giờ đồng hồ, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Đoàn thể thao Campuchia tại Lễ thượng cờ ngày 8/12.

Bất chấp xung đột bùng phát, đoàn thể thao gồm 137 người của Campuchia đã rời PhnomPenh để tới Bangkok cũng trong sáng 8/12. Họ đáp xuống Sân bay Suvarnabhumi vào buổi chiều và được hộ tống về khách sạn. Cả đoàn được sắp xếp ở chung một khách sạn nhằm đảm bảo an ninh.

Ông Thana cũng cho biết, đã có cuộc gặp gỡ giữa ông và các quan chức thể thao Campuchia, nhưng không thảo luận về tình hình biên giới. Thay vào đó, chỉ bàn về vấn đề an ninh giữa lúc căng thẳng gia tăng. Ông Thana tin tưởng với an ninh tăng cường và công tác bảo vệ nghiêm ngặt, sẽ không có bất cứ vấn đề gì phát sinh.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Thái Lan lưu ý rằng các thành viên đoàn thể thao Campuchia, bao gồm 72 vận động viên, chỉ nên ở khách sạn và tuyệt đối không ra ngoài những lúc không thi đấu hay tập luyện. "Họ nên ở trong khách sạn bởi chúng tôi không biết họ có thể đối mặt những gì nếu ra ngoài. Tốt nhất là đừng ra ngoài, đặc biệt càng không nên ra ngoài với áo có quốc kỳ Campuchia", ông Thana nói.