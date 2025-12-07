Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

U22 Việt Nam được tiếp lửa trước 'trận chung kết bảng' với Malaysia

Trọng Đạt
TPO - Trong không khí tập luyện nghiêm túc tại Bangkok, U22 Việt Nam đã nhận sự động viên từ lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam. Đây được xem là cú hích quan trọng trước màn so kè trực tiếp với U22 Malaysia cho suất vào bán kết SEA Games 33.

Chiều 7/12, tại Bangkok (Thái Lan), ngay sau buổi tập của U22 Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 - ông Nguyễn Hồng Minh, cùng Phó Trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh đã tới thăm và động viên tinh thần toàn đội trước lượt trận quyết định gặp U22 Malaysia.

Tại buổi gặp gỡ, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh ghi nhận tinh thần tập luyện nghiêm túc, trách nhiệm cao của U22 Việt Nam trong suốt quá trình chuẩn bị. Ông chúc mừng toàn đội đã có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại U22 Lào, đồng thời nhấn mạnh U22 Việt Nam đang mang trên mình sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ cả nước.

Đại diện lãnh đạo Cục TDTT và Đoàn Thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh yêu cầu các cầu thủ duy trì sự tập trung tối đa, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Bên cạnh nỗ lực cạnh tranh thành tích cao, ông cũng nhắc nhở đội tuyển thi đấu với tinh thần fair-play, tôn trọng đối thủ, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

Đội trưởng Khuất Văn Khang thay mặt toàn đội cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo đoàn, đồng thời khẳng định U22 Việt Nam đang hướng toàn bộ sự tập trung cho trận gặp U22 Malaysia. “Toàn đội sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng”, Văn Khang nhấn mạnh.

U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11/12 trên sân Rajamangala. Đây được xem là trận “chung kết bảng B”, khi cả hai đều cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Trọng Đạt
#U22 Việt Nam #Malaysia #SEA Games #bóng đá nam #bán kết #thể thao Việt Nam #trận chung kết

