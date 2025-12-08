Chị em Thảo Vy, Thảo My rạng rỡ cùng đội tuyển bóng rổ Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33

TPO - Hai chị em song sinh Trương Thảo Vy - Thảo My sẵn sàng cùng ĐT nữ bóng rổ Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ tấm huy chương Vàng 3x3 giành được cách đây 2 năm.

Ảnh: BongroTV, VBF

Sáng 8/12, đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã khởi hành từ TPHCM sang Thái Lan tham dự SEA Games 33. Đội nam gồm Christopher Dierker, Đinh Thanh Tâm, Tô Ngọc Khánh, Đặng Thái Hưng, Young Dương Justin, Trần Đăng Khoa, Lê Khắc Đăng Khoa, Dư Minh An, Huỳnh Trực Nhân, Phạm Hiền Tài, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Võ Kim Bản, Nguyễn Phúc Vinh, Nguyễn Anh Kiệt và Đậu Trung Kiên.

Bên đội nữ với những gương mặt Bùi Thu Hằng, Đặng Thị Thúy Hằng, Mầu Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thảo Hương, Trương Thảo Vy, Trương Thảo My, Nguyễn Thị Tiểu Duy, Bùi Kim Nhạn, Văn Thu Thảo, Đặng Thị Cẩm Linh, Liễu Yến Nhi, Trần Thị Yến Vân, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Lan Anh.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam có vài sự vắng mặt đáng tiếc, phần vì đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, phần vì những thay đổi liên quan tới tư cách thi đấu của các VĐV từ chủ nhà Thái Lan. Theo đó, ở nội dung 5x5, cầu thủ phải được công nhận là cầu thủ nội theo quy định của Liên đoàn bóng rổ thế giới FIBA. Dù quy định của FIBA vẫn cho phép đăng ký 1 cầu thủ nhập tịch trong danh sách, nhưng SEA Games lại không nằm trong hệ thống giải của FIBA, do đó số lượng cầu thủ nhập tịch ở nội dung 5x5 được quyết định bởi chủ nhà.

Quy định này khiến hai chị em Trương Thảo Vy và Thảo My, chủ lực của tuyển nữ Việt Nam ba năm qua sẽ vắng mặt ở nội dung 5x5 và chỉ tham gia nội dung 3x3.

Theo lịch trình, nội dung 3x3 nam, nữ chỉ diễn ra trong ngày 10 và 11/12. Các trận vòng bảng tổ chức ngày 10/12 còn bán kết và chung kết tổ chức ngày 11/12. Tại nội dung 3x3, đội nam Việt Nam ở bảng B cùng Philippines, Lào, Malaysia. Đội nữ Việt Nam vào bảng B cùng Singapore, Thái Lan, Lào.

Nội dung 5x5 được tổ chức từ ngày 13/12 đến 19/12. Đội nam Việt Nam vào bảng A cùng Philippines và Malaysia. Đội nữ Việt Nam ở bảng A cùng Thái Lan, Indonesia.

