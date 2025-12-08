Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định nữ Việt Nam vs nữ Philippines, 18h30 ngày 8/12: Trận chung kết sớm

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Việt Nam vs nữ Philippines, SEA Games 33 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ lớn đầu tiên ở SEA Games 33. Tại đây, đội tin tưởng vào một kết quả thuận lợi để mở toang cửa đi tiếp.

1920x1080-2.png

Nhận định trước trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Philippines

Tuyển nữ Philippines đang đứng trước áp lực lớn sau khi họ thua Myanmar trong ngày ra quân. Ở trận đấu thứ 2, họ buộc phải thắng Việt Nam. Một chiến thắng mới có thể mở ra cánh cửa để tuyển nữ Philippines đi tiếp đồng thời triệt tiêu chính cơ hội của đối thủ.

Vì ở trận đấu cùng lượt, khả năng Myanmar đánh bại Malaysia gần như là điều chắc chắn. Thậm chí không loại trừ khả năng Myanmar thắng đối thủ bằng một cơn mưa gôn để nắm lợi thế cực lớn trước loạt trận cuối cùng.

Nhìn chung, trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và nữ Philippines chính là một trong 2 trận chung kết ở bảng B môn bóng đá nữ. Việt Nam chịu ít áp lực hơn khi đội đã có vốn là 3 điểm cùng 7 bàn thắng trong khi Philippines chịu sức nặng ngàn cân do trắng tay trong trận mở màn.

Kết quả thua 1-2 trước Myanmar đặt Philippines vào tình thế khó khăn khi họ phải đánh bại Việt Nam để duy trì hy vọng tiến vào vòng tiếp theo.

img-7447.jpg
Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin giành ít nhất 1 điểm

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Việt Nam vs nữ Philippines

Về lý thuyết, một kết quả hòa là điều tuyển nữ Việt Nam có thể hài lòng. Nhưng khi gặp Philippines, đội vẫn có thể tự tin hướng tới chiến thắng. Có nhiều lý do để khẳng định điều này. Thứ nhất, Philippines thiếu rất nhiều lựa chọn chất lượng. Do SEA Games 33 không phải là sự kiện FIFA nên các trụ cột của đội tuyển này không được CLB cho về tham dự.

Đó là Quinley Quezada, Sara Castaneda, Chandler McDaniel, Carleigh Frilles, Katrina Guillou và đặc biệt là ngôi sao số 1 Sarina Bolden phải ngồi nhà. Quinley Quezada đã ghi 25 bàn cho đội tuyển, Sara Castaneda là 10 bàn, Sarina Bolden có 31 bàn hay Carleigh Frilles ghi 13 bàn…

Thiếu đi những “họng pháo” này, nguồn cung cho đội tuyển Philippines bị ảnh hưởng nặng nề và minh chứng là họ thua cả 4 trận gần nhất, mới nhất là thất bại trước Myanmar.

Thứ nhì, bóng đá nữ Philippines rất kém duyên ở đấu trường SEA Games. Đội tuyển này từng vô địch ASEAN 2022 nhưng 1 năm sau ở SEA Games 32, họ lại không vượt qua vòng bảng. Họ cũng thua tới 6 trong 8 lần gặp Việt Nam ở SEA Games. là lý do Việt Nam tự tin giành 3 điểm trước Philippines.

Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs nữ Philippines

ĐT nữ Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Hải Yến, Thu Thương, Nguyễn Hoa, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thái Thị Thảo, Vạn Sự, Bích Thùy, Huỳnh Như.

ĐT nữ Philippines: Olivia Davies, Long Moriah, Cowart Rebecca, Sawicki Katrina, Guy Marie, Sara Kristine, Angela Rachael, Serrano Krysteen, Pasion Isabella, Janae Allana, Mary Ramirez.

Dự đoán tỷ số: Nữ Việt Nam 1-0 nữ Philippines

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Nữ Việt Nam vs nữ Philippines #Nhận định Nữ Việt Nam vs nữ Philippines #Phong độ #lịch sử đối đầu Nữ Việt Nam vs nữ Philippines #Đội hình dự kiến Nữ Việt Nam vs nữ Philippines #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Nữ Việt Nam vs nữ Philippines #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục