Nhận định nữ Việt Nam vs nữ Philippines, 18h30 ngày 8/12: Trận chung kết sớm

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Việt Nam vs nữ Philippines, SEA Games 33 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ lớn đầu tiên ở SEA Games 33. Tại đây, đội tin tưởng vào một kết quả thuận lợi để mở toang cửa đi tiếp.

Nhận định trước trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Philippines

Tuyển nữ Philippines đang đứng trước áp lực lớn sau khi họ thua Myanmar trong ngày ra quân. Ở trận đấu thứ 2, họ buộc phải thắng Việt Nam. Một chiến thắng mới có thể mở ra cánh cửa để tuyển nữ Philippines đi tiếp đồng thời triệt tiêu chính cơ hội của đối thủ.

Vì ở trận đấu cùng lượt, khả năng Myanmar đánh bại Malaysia gần như là điều chắc chắn. Thậm chí không loại trừ khả năng Myanmar thắng đối thủ bằng một cơn mưa gôn để nắm lợi thế cực lớn trước loạt trận cuối cùng.

Nhìn chung, trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và nữ Philippines chính là một trong 2 trận chung kết ở bảng B môn bóng đá nữ. Việt Nam chịu ít áp lực hơn khi đội đã có vốn là 3 điểm cùng 7 bàn thắng trong khi Philippines chịu sức nặng ngàn cân do trắng tay trong trận mở màn.

Kết quả thua 1-2 trước Myanmar đặt Philippines vào tình thế khó khăn khi họ phải đánh bại Việt Nam để duy trì hy vọng tiến vào vòng tiếp theo.

Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin giành ít nhất 1 điểm

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Việt Nam vs nữ Philippines

Về lý thuyết, một kết quả hòa là điều tuyển nữ Việt Nam có thể hài lòng. Nhưng khi gặp Philippines, đội vẫn có thể tự tin hướng tới chiến thắng. Có nhiều lý do để khẳng định điều này. Thứ nhất, Philippines thiếu rất nhiều lựa chọn chất lượng. Do SEA Games 33 không phải là sự kiện FIFA nên các trụ cột của đội tuyển này không được CLB cho về tham dự.

Đó là Quinley Quezada, Sara Castaneda, Chandler McDaniel, Carleigh Frilles, Katrina Guillou và đặc biệt là ngôi sao số 1 Sarina Bolden phải ngồi nhà. Quinley Quezada đã ghi 25 bàn cho đội tuyển, Sara Castaneda là 10 bàn, Sarina Bolden có 31 bàn hay Carleigh Frilles ghi 13 bàn…

Thiếu đi những “họng pháo” này, nguồn cung cho đội tuyển Philippines bị ảnh hưởng nặng nề và minh chứng là họ thua cả 4 trận gần nhất, mới nhất là thất bại trước Myanmar.

Thứ nhì, bóng đá nữ Philippines rất kém duyên ở đấu trường SEA Games. Đội tuyển này từng vô địch ASEAN 2022 nhưng 1 năm sau ở SEA Games 32, họ lại không vượt qua vòng bảng. Họ cũng thua tới 6 trong 8 lần gặp Việt Nam ở SEA Games. là lý do Việt Nam tự tin giành 3 điểm trước Philippines.