Thể thao

Đội tuyển golf Việt Nam bảo vệ danh hiệu SEA Games 33: Không có HCV Lê Khánh Hưng

Trọng Đạt
TPO - Đội tuyển golf Việt Nam đã đặt chân đến Thái Lan, sẵn sàng bước vào hành trình bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 33. Tuy nhiên, lực lượng năm nay thiếu vắng Lê Khánh Hưng, người từng tạo kỳ tích tại Campuchia năm 2023.

1-929.jpg

Đội tuyển golf Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan ngày 6/12, sẵn sàng bước vào tranh tài tại SEA Games 33 trên sân Siam Country Club - Rolling Hill (Chonburi).

Tham dự kỳ Đại hội lần này, đội tuyển quy tụ 7 tuyển thủ: Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Chúc An, Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Viết Gia Hân.

Theo Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA), lực lượng này được tuyển chọn từ hệ thống giải quốc gia và qua sự đánh giá chuyên môn của Ban huấn luyện, với kỳ vọng tiếp nối thành công lịch sử đạt được tại SEA Games 32.

1-1687.jpg

Đáng chú ý, danh sách năm nay thiếu vắng nhà vô địch cá nhân nam SEA Games 32 Lê Khánh Hưng. Điều này đồng nghĩa tài năng trẻ sẽ không thể bảo vệ tấm HCV lịch sử giành được tại Campuchia năm 2023. Việc Khánh Hưng đang du học tại Mỹ và thi đấu hạn chế được xem là nguyên nhân khiến anh không góp mặt vào đội hình cuối cùng.

Tại giải tuyển chọn, Khánh Hưng chỉ đứng thứ ba, nhường hai suất trực tiếp cho Nguyễn Trọng Hoàng và Hồ Anh Huy. Hai tấm vé còn lại do Ban huấn luyện lựa chọn thuộc về golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh và nhà vô địch Golf Quốc gia 2025 Nguyễn Tuấn Anh, người đang đạt phong độ cao với hàng loạt kết quả nổi bật trong nước và quốc tế.

SEA Games 32 chứng kiến golf Việt Nam giành 1 HCV (Lê Khánh Hưng), 1 HCB (Nguyễn Anh Minh) và 1 HCĐ (đồng đội nam). Bước vào kỳ Đại hội năm nay, đội tuyển đặt mục tiêu phấn đấu giành huy chương, đồng thời duy trì vị thế trên bản đồ golf khu vực.

SEA Games 33 (3 - 20/12) quy tụ VĐV từ 11 quốc gia với 50 môn thi đấu. Môn golf diễn ra từ 11 - 14/12 tại Siam Country Club - Rolling Hill và sẽ trao 4 bộ huy chương: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Trọng Đạt
