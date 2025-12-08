Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đoàn thể thao Campuchia đã tới SEA Games 33, bất chấp căng thẳng gia tăng

Thanh Hải
TPO - Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, đoàn thể thao Campuchia đã khởi hành lên đường tham dự SEA Games 33.

Sáng ngày 8/12, đoàn thể thao Campuchia với các vận động viên thuộc ba môn thể thao gồm Taekwondo, Jujitsu và bơi lội đã khởi hành từ Phnom Penh lên sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, khiến Hội đồng SEA Games Thái Lan phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các bên liên quan vào sáng nay. Theo thông tin từ Thái Lan, nước này cho biết đã triển khai các cuộc tấn công bằng F-16 vào mục tiêu ở biên giới tranh chấp, trong khi Campuchia cáo buộc đây là hành động vi phạm thỏa thuận hòa bình.

Trước đó, Campuchia đã tuyên bố không tẩy chay SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan, nhưng rút khỏi nhiều môn thể thao vì lo ngại an ninh. Họ chỉ tham gia 12 môn, là bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball. Tổng cộng đoàn thể thao Campuchia sang Thái Lan gồm 137 người, trong đó 72 vận động viên.

Vào ngày 7/12, Ông Thana Chaiprasit, Trưởng đoàn thể thao Thái Lan, tiết lộ cuộc họp đầu tiên của các trưởng đoàn thể thao tham dự SEA Games 33, duy nhất đại diện Campuchia vắng mặt. Mặc dù vậy, ông cho biết phía Campuchia xác nhận sẽ đến Bangkok đúng giờ và chắc chắn tham gia diễu hành tại lễ khai mạc vào ngày 9/12.

Chính phủ Campuchia đã gửi thông điệp khích lệ nhóm vận động viên Campuchia đầu tiên lên đường sang Thái Lan, đồng thời yêu cầu phía Thái Lan đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trong đoàn. Ban tổ chức đã sắp xếp toàn bộ 137 người của đoàn thể thao Campuchia, gồm quan chức và vận động viên, trong một khách sạn để dễ quản lý và đảm bảo an ninh.

Thanh Hải
