Học trò kiện tướng dancesport Hồng Việt - Thu Trang tạo dấu mốc chưa từng có

TPO - Khiêu vũ thế thao vốn là sân chơi của dân châu Âu, đặc biệt dành cho giới nhà giàu. Song gần đây khiêu vũ thể thao Việt Nam bắt đầu vươn lên mạnh mẽ, gặt hái những thành tích đáng tự hào. Mới nhất là vị trí á quân - huy chương Bạc giải Vô địch Thế giới Solo standard nữ hạng người lớn năm 2025 dành cho Lý Vân Dung. Cô vừa tròn 18 tuổi.

Đây là giải đấu có tính chuyên môn cao nhất do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức. Kỳ thi lần thứ 12 diễn ra tại Sarajevo, Bosnia Herzegovina từ 28/11-1/12 thu hút 48 vận động viên thuộc 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lý Vân Dung là đại diện Việt Nam duy nhất. Cô trở thành vận động viên Việt Nam đoạt giải cao nhất tại sân chơi Vô địch thế giới hạng mạnh nhất (hạng người lớn) của khiêu vũ thể thao toàn cầu cho tới lúc này.

Đam mê tốn kém

Á quân thế giới người Đà Nẵng chia sẻ hồi nhỏ do mẹ thấy cô có nhạc cảm lại… béo phì nên muốn con đi khiêu vũ để giảm cân là chính. Lúc đó Dung còn chưa học hết lớp 1. Ai dè sau đó cô bé mê luôn.

Thầy Luân, cô Oanh ở Đà Nẵng hướng dẫn Dung những bước nhảy đầu tiên. Kế đó thầy cô giới thiệu Dung cho hai “sư phụ” của mình là Kiện tướng Phan Hồng Việt (cháu ngoại Đại tướng Võ Nguyên Giáp) và vợ là Kiện tướng Hoàng Thu Trang.

Dung bắt đầu luyện tập chuyên nghiệp với thầy Việt và cô Trang từ khoảng 2018. Mỗi tháng Dung ra Hà Nội 1-2 lần vào cuối tuần, rồi trở về Đà Nẵng tự tập ngày tầm 6 tiếng. Ban đầu bố mẹ hoặc thầy cô thay nhau đưa đi, từ sau COVID-19, Dung tự đi.

Hai kiện tướng Hồng Việt và Thu Trang bên cạnh học trò xuất sắc. Ảnh: NVCC

Dù phải dành nhiều thời gian cho khiêu vũ thể thao, Dung vẫn đạt kết quả học tập tốt. Sau thời gian vắng mặt trên lớp để tập trung cho những giải đấu, Dung lại tự mình cày cuốc để lấy lại kiến thức, theo kịp các bạn.

Cô khẳng định: “Áp lực học tập không bằng áp lực tập luyện dancesport”. Vừa thi đỗ khoa Luật Kinh tế, ĐH Đà Nẵng, tuy nhiên Dung xác định sẽ gắn bó suốt đời với khiêu vũ thể thao, sau này sẽ trở thành HLV hoặc trọng tài.

Trước khi đến với cuộc thi quy mô nhất của khiêu vũ thể thao thế giới vừa qua, Dung không ít lần tham dự các giải đấu mở rộng tại các nước châu Á và châu Âu. Bộ môn này siêu tốn kém. Giải thưởng dù lớn đến đâu cũng không bao giờ kèm tiền mặt. Vận động viên tự trang trải tiền đi lại ăn ở và cả lệ phí thi.

Lý Vân Dung (bìa trái) trên bục nhận cúp Bạc. Ảnh: NVCC

Bố mẹ Dung làm kinh doanh nhỏ. Dung kể: “Nhiều lúc mẹ cũng hỏi về tài chính. Nhưng tôi nói muốn theo đam mê tới cùng. Nên mẹ cũng nói chỉ cần tôi thích mẹ sẽ theo tới cùng”. Tới nay gia đình Dung cũng chưa tổng kết đã đầu tư bao nhiêu cho con gái.

Một ví dụ cho sự đắt đỏ của bộ môn khiêu vũ thể thao là trang phục - những thiết kế độc bản chỉ dành cho duy nhất một người. “Hình ảnh trên sàn đấu cũng phải đầu tư rất kỹ”, kiện tướng Hồng Việt hé lộ.

“Không phải cứ đắt tiền là đẹp nhưng cũng không thể mặc váy của hãng rẻ tiền được. Khi bước ra sàn, giới chuyên môn chỉ nhìn trang phục là biết người mặc giỏi hay không. Khi đã giỏi, người ta sẽ cảm thấy váy mình mặc phải thế này thì mới xứng đáng với mồ hôi, công sức và kinh phí đã bỏ ra để tập luyện”, anh nói.

Anh Việt cho biết học sinh vô địch SEA Games của anh từng mặc váy của nhà thiết kế trong nước, cũng rất chất lượng. Đến với giải đấu như ở Sarajevo vừa rồi, váy của vận động viên rơi vào tầm 80 đến trên 100 triệu đồng. Vân Dung thi đấu trong trang phục của nhà thiết kế người Nga, có giá 85 triệu đồng.

Anh Việt cho hay tại giải đấu vừa rồi, Dung phải thi với hầu hết các đối thủ được đầu tư gấp từ 20 đến 30 lần. Anh coi việc cấp “học bổng” cho Dung trong những năm qua cũng là một hình thức “xã hội hóa” khiêu vũ thể thao.

“Tôi dạy cháu thời gian dài, hiểu sự phấn đấu, cố gắng của cháu và gia đình nên nói chung là thương. Thấy cháu có thể phát triển nên tôi rất quý và mong tài năng ấy có thể đóng góp cho thành tích của khiêu vũ thể thao nước nhà”, anh nói.

Điều đặc biệt, Dung là sản phẩm 100% đào tạo trong nước với sự dìu dắt riêng của thầy Việt, cô Trang. Trong khi đại đa số vận động viên quốc tế đều tầm sư học đạo khắp thế giới, nhất là các thầy cô nổi tiếng ở châu Âu. Giá một tiết học 45 phút với thầy châu Âu rơi vào khoảng 120 euro (tương đương 3,7 triệu đồng). Ấy vậy mà nhiều vận động viên trước giải này đã ở châu Âu hàng tháng để tập luyện.

Thầy trò ăn mừng bằng mì tôm tại phòng khách sạn sau khi nhận cúp. Ảnh: NVCC

Hồng Việt cũng có học trò ngoại quốc, nhưng học phí của anh mềm hơn. Điều thú vị là quán quân của giải năm nay từng học thầy Việt cách đây 2 năm. Nhờ thế mà anh hiểu rõ đối thủ nặng ký nhất của Vân Dung, từ đó đưa ra những đấu pháp phù hợp cho Dung.

“Nếu Dung thể hiện được hết năng lực thi đấu của mình, tôi nghĩ cũng đủ sức cạnh tranh và hoàn toàn có thể nhất được. Trong cuộc vừa rồi, giả sử chức vô địch thuộc về Dung, tôi cũng không ngạc nhiên”, Hồng Việt nói.

Tôi từng đào tạo những vận động viên cả thi đôi và thi đơn có khả năng thi đấu hoàn toàn ngang ngửa với các vận động viên mạnh trên thế giới, trình độ chất lượng không hề kém cạnh. Tất cả đều Made in Việt Nam 100%. Đó là điều khiến tôi tự hào. Tôi và vận động viên của tôi có đủ hành trang và niềm tin để thi đấu và cạnh tranh sòng phẳng trên thế giới". Kiện tướng Khiêu vũ thể thao Phan Hồng Việt

Bản lĩnh Việt Nam

Dung cho biết lúc kết quả được xướng lên, cô đã khóc, trước tiên vì tiếc nuối. “Vì mình đã vượt qua rất nhiều người, rồi lại thua một người. Trước khi vào chung kết, tôi luôn quyết tâm đoạt giải cao nhất chứ không phải Top 3”.

Dung có thể không kém nhà vô địch về cả chuyên môn và bản lĩnh. Nhưng quán quân năm nay lại có một điểm hơn hẳn Dung. Đó là độ nhận diện cao nhờ thâm niên chinh chiến khắp các giải đấu quốc tế, thọ giáo khắp những thầy cô nổi tiếng nhất châu Âu.

Tranh thủ tập luyện ở sân bóng rổ của khách sạn tại Sarajevo. Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về khó khăn từng gặp phải, Dung trả lời: “Mười năm qua chưa bao giờ ngừng đam mê dancesport, nên tôi chưa thấy khó khăn nào đáng kể”. Cao điểm vào dịp hè, Dung từng tập cùng thầy cô từ 10h sáng đến 1h sáng hôm sau.

Trước giải đấu quan trọng này, Dung nghỉ học 3 tuần chỉ để tập trung tập luyện. Trong đêm quá cảnh ở sân bay, trước khi đến Sarajevo, Dung lần đầu tiên có trải nghiệm đang ngủ thì thầy gọi dậy tập 3 tiếng. Tập xong ăn rồi cô lại ngủ tiếp. Đến điểm thi đấu, cô vẫn tập thêm lượt nữa.

Kế hoạch sắp tới của Dung là nghỉ ngơi và có một cái Tết thảnh thơi. Sau đó thầy trò lại lên lịch để tập luyện cho những giải đấu trong năm 2026.