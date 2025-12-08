Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: Tự hào và đầy quyết tâm

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 8/12, tại nhà thi đấu Hua Mark Indoor Stadium (Bangkok, Thái Lan), Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam và các đoàn tham dự SEA Games 33 đã diễn ra trong không khí trang trọng và sôi nổi.

1.jpg

Trong ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nước chủ nhà Thái Lan tổ chức nghi thức thượng cờ trọng thể cho các đoàn tham dự. Đoàn Thể thao Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, gồm các cán bộ và các VĐV đội tuyển bơi quốc gia, đã tham dự Lễ thượng cờ gần cuối, trước nước chủ nhà.

Kình ngư 18 tuổi Trịnh Trường Vinh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự Lễ thượng cờ, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Khoảnh khắc này càng tiếp thêm quyết tâm để tôi thi đấu tốt, góp sức cùng các đồng đội đưa thể thao Việt Nam tỏa sáng tại SEA Games".

Đối với lực lượng đóng quân tại Chonburi, Lễ thượng cờ thứ hai dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tại Wyndham Jomtien.

2.jpg

Không chỉ là nghi thức đánh dấu sự hiện diện của mỗi đoàn, Lễ thượng cờ SEA Games 33 còn mang thông điệp sâu sắc về tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và bền vững. Tiếng nhạc hùng tráng vang lên cùng quốc kỳ các quốc gia Đông Nam Á tung bay, là biểu tượng sống động cho tinh thần “Một tầm nhìn - Một bản sắc - Một cộng đồng”.

Từ SEA Games đầu tiên đến nay, Đại hội không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn là diễn đàn kết nối các dân tộc. Lễ thượng cờ vì vậy vừa là niềm tự hào, vừa nhắc nhở trách nhiệm chung tay vun đắp hòa bình, hiểu biết lẫn nhau và phát triển bền vững. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, hướng tới một khu vực gắn kết, bao trùm, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và thúc đẩy hợp tác nhân văn.

3.jpg

Trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động, hình ảnh các đoàn thể thao ASEAN hiện diện trong nghi lễ trang trọng trở thành thông điệp mạnh mẽ: đoàn kết vẫn là giá trị cốt lõi để vượt qua thách thức.

Với Đoàn Thể thao Việt Nam, khoảnh khắc quốc kỳ được kéo lên tại Bangkok không chỉ là niềm tự hào dân tộc, mà còn là lời cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN, lan tỏa tinh thần đoàn kết thông qua thể thao. Mỗi VĐV Việt Nam ra sân không chỉ thi đấu cho màu cờ sắc áo, mà còn góp phần viết nên câu chuyện về một ASEAN vững mạnh, thịnh vượng và đầy khát vọng.

Trọng Đạt
#SEA Games #Việt Nam #Thể thao #Đoàn thể thao #Chủ nhà Thái Lan #Quốc kỳ #Đoàn kết

Xem thêm

Cùng chuyên mục