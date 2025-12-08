Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: Tự hào và đầy quyết tâm

TPO - Chiều 8/12, tại nhà thi đấu Hua Mark Indoor Stadium (Bangkok, Thái Lan), Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam và các đoàn tham dự SEA Games 33 đã diễn ra trong không khí trang trọng và sôi nổi.

Trong ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nước chủ nhà Thái Lan tổ chức nghi thức thượng cờ trọng thể cho các đoàn tham dự. Đoàn Thể thao Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, gồm các cán bộ và các VĐV đội tuyển bơi quốc gia, đã tham dự Lễ thượng cờ gần cuối, trước nước chủ nhà.

Kình ngư 18 tuổi Trịnh Trường Vinh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự Lễ thượng cờ, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Khoảnh khắc này càng tiếp thêm quyết tâm để tôi thi đấu tốt, góp sức cùng các đồng đội đưa thể thao Việt Nam tỏa sáng tại SEA Games".

Đối với lực lượng đóng quân tại Chonburi, Lễ thượng cờ thứ hai dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tại Wyndham Jomtien.

Không chỉ là nghi thức đánh dấu sự hiện diện của mỗi đoàn, Lễ thượng cờ SEA Games 33 còn mang thông điệp sâu sắc về tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và bền vững. Tiếng nhạc hùng tráng vang lên cùng quốc kỳ các quốc gia Đông Nam Á tung bay, là biểu tượng sống động cho tinh thần “Một tầm nhìn - Một bản sắc - Một cộng đồng”.

Từ SEA Games đầu tiên đến nay, Đại hội không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn là diễn đàn kết nối các dân tộc. Lễ thượng cờ vì vậy vừa là niềm tự hào, vừa nhắc nhở trách nhiệm chung tay vun đắp hòa bình, hiểu biết lẫn nhau và phát triển bền vững. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, hướng tới một khu vực gắn kết, bao trùm, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và thúc đẩy hợp tác nhân văn.

Trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động, hình ảnh các đoàn thể thao ASEAN hiện diện trong nghi lễ trang trọng trở thành thông điệp mạnh mẽ: đoàn kết vẫn là giá trị cốt lõi để vượt qua thách thức.

Với Đoàn Thể thao Việt Nam, khoảnh khắc quốc kỳ được kéo lên tại Bangkok không chỉ là niềm tự hào dân tộc, mà còn là lời cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN, lan tỏa tinh thần đoàn kết thông qua thể thao. Mỗi VĐV Việt Nam ra sân không chỉ thi đấu cho màu cờ sắc áo, mà còn góp phần viết nên câu chuyện về một ASEAN vững mạnh, thịnh vượng và đầy khát vọng.