Ông Kim Sang-sik trổ tài tâng bóng, U22 Việt Nam không ngán Malaysia

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik có buổi tập đầy tiếng cười tại Bangkok sau chiến thắng đầu tay trước U22 Lào ở trận ra quân SEA Games 33. Phía trước, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định với U22 Malaysia, đối thủ chính tại bảng B.