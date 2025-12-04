Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ông Kim Sang-sik trổ tài tâng bóng, U22 Việt Nam không ngán Malaysia

Tiểu Phùng (ảnh Hữu Phạm)

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik có buổi tập đầy tiếng cười tại Bangkok sau chiến thắng đầu tay trước U22 Lào ở trận ra quân SEA Games 33. Phía trước, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định với U22 Malaysia, đối thủ chính tại bảng B.

anh-chup-man-hinh-2025-12-04-luc-165150.png
Chiến thắng trước U22 Lào﻿ ở trận ra quân chiều 3/12 khá chật vật với U22 Việt Nam. Đoàn quân của ông Kim Sang-sik chỉ vượt qua đối thủ yếu với tỷ số sít sao 2-1 bằng cú "đúp" của Đình Bắc. Thừa nhận đội còn một số vấn đề nhưng HLV Kim Sang-sik cho rằng điều quan trọng là U22 Việt Nam giành trọn 3 điểm
anh-chup-man-hinh-2025-12-04-luc-165329.png
Chiến thắng đầu tay khiến buổi tập chiều nay của đội tuyển U22 Việt Nam diễn ra trong không khí phấn khởi, lạc quan. Các cầu thủ đều nỗ lực tập luyện để ghi điểm với HLV Kim Sang-sik
anh-chup-man-hinh-2025-12-04-luc-165346.png
U22 Việt Nam hướng đến trận đấu quan trọng với U22 Malaysia, đối thủ chính ở bảng B. Nhưng các cầu thủ không có vẻ gì là chịu áp lực.
anh-chup-man-hinh-2025-12-04-luc-165217.png
Trung vệ Phạm Lý Đức, chốt chặn quan trọng ở hàng phòng ngự cười "thả phanh" cùng các đồng đội
anh-chup-man-hinh-2025-12-04-luc-165134.png
Đình Bắc càng có lý do để tươi vui với cú đúp đem lại chiến thắng﻿ cho U22 Việt Nam. Tiền đạo trẻ CLB Công an Hà Nội là niềm hy vọng trên hàng tấn công nhờ kinh nghiệm dày dạn qua nhiều giải đấu.
anh-chup-man-hinh-2025-12-04-luc-165230.png
Niềm vui của các học trò lan cả sang HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân Hàn Quốc trổ tài tâng bóng trên sân tập.
anh-chup-man-hinh-2025-12-04-luc-165245.png
Ông Kim Sang-sik từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, nổi tiếng với lối đá chắc chắn. Tại SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ đưa U22 Việt Nam giành HCV. Trước mắt, U22 Việt Nam sẽ phải đánh bại U22 Malaysia để giành vé vào bán kết.
anh-chup-man-hinh-2025-12-04-luc-170321.png
Tiền vệ Khuất Văn Khang (thứ 2 từ trái sang) cho biết anh và các đồng đội sẽ tập trung tối đa cho trận đấu với U22 Malaysia. Theo Khuất Văn Khang, U22 Việt Nam không chủ quan trước đối thủ nhưng tự tin sẽ giành kết quả tốt. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ diễn ra ngày 11/12 tới. Tin vui với U22 Việt Nam khi đối thủ dự báo sẽ mất cầu thủ tấn công bậc nhất﻿ Fergus Tierney.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tiểu Phùng (ảnh Hữu Phạm)
#U22 Việt Nam #SEA Games 33 #Kim Sang-sik #Đình Bắc #U22 Malaysia #Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục