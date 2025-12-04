Ông Kim Sang-sik trổ tài tâng bóng, U22 Việt Nam không ngán Malaysia

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik có buổi tập đầy tiếng cười tại Bangkok sau chiến thắng đầu tay trước U22 Lào ở trận ra quân SEA Games 33. Phía trước, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định với U22 Malaysia, đối thủ chính tại bảng B.
Chiến thắng trước U22 Lào ở trận ra quân chiều 3/12 khá chật vật với U22 Việt Nam. Đoàn quân của ông Kim Sang-sik chỉ vượt qua đối thủ yếu với tỷ số sít sao 2-1 bằng cú "đúp" của Đình Bắc. Thừa nhận đội còn một số vấn đề nhưng HLV Kim Sang-sik cho rằng điều quan trọng là U22 Việt Nam giành trọn 3 điểm
Chiến thắng đầu tay khiến buổi tập chiều nay của đội tuyển U22 Việt Nam diễn ra trong không khí phấn khởi, lạc quan. Các cầu thủ đều nỗ lực tập luyện để ghi điểm với HLV Kim Sang-sik
U22 Việt Nam hướng đến trận đấu quan trọng với U22 Malaysia, đối thủ chính ở bảng B. Nhưng các cầu thủ không có vẻ gì là chịu áp lực.
Trung vệ Phạm Lý Đức, chốt chặn quan trọng ở hàng phòng ngự cười "thả phanh" cùng các đồng đội
Đình Bắc càng có lý do để tươi vui với
cú đúp đem lại chiến thắng cho U22 Việt Nam. Tiền đạo trẻ CLB Công an Hà Nội là niềm hy vọng trên hàng tấn công nhờ kinh nghiệm dày dạn qua nhiều giải đấu.
Niềm vui của các học trò lan cả sang HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân Hàn Quốc trổ tài tâng bóng trên sân tập.
Ông Kim Sang-sik từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, nổi tiếng với lối đá chắc chắn. Tại SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ đưa U22 Việt Nam giành HCV. Trước mắt, U22 Việt Nam sẽ phải đánh bại U22 Malaysia để giành vé vào bán kết.
Tiền vệ Khuất Văn Khang (thứ 2 từ trái sang) cho biết anh và các đồng đội sẽ tập trung tối đa cho trận đấu với U22 Malaysia. Theo Khuất Văn Khang, U22 Việt Nam không chủ quan trước đối thủ nhưng tự tin sẽ giành kết quả tốt. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ diễn ra ngày 11/12 tới. Tin vui với U22 Việt Nam khi đối thủ dự báo sẽ
mất cầu thủ tấn công bậc nhất Fergus Tierney.
