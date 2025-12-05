Ông Kim Sang-sik bất ngờ huỷ buổi tập của U22 Việt Nam

TPO - Nhà cầm quân Hàn Quốc bất ngờ cho các thành viên đội tuyển U22 Việt Nam nghỉ buổi tập tại Bangkok chiều 5/12 trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với U22 Malaysia.

HLV Kim Sang-sik và U22 Việt Nam cần đánh bại U22 Malaysia để tiến sâu ở SEA Games 33

Trận đấu sẽ diễn ra ngày 11/12 tới trên sân vận động Rajamangala (Bangkok). Kết quả có tính chất quan trọng quyết định tấm vé ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Ở lượt ra quân, U22 Việt Nam đã vượt qua U22 Lào với tỷ số 2-1 nhờ cú “đúp” của tiền đạo Đình Bắc.

Theo kế hoạch, chiều nay U22 Việt Nam sẽ có buổi tập tại Bangkok. Tuy nhiên để giúp các cầu thủ hồi phục sức khoẻ, thư giãn và thoải mái tinh thần, HLV Kim Sang-sik quyết định huỷ buổi tập. Các cầu thủ được thoải mái “ngủ nướng”, thăm thú và đi dạo thủ đô Bangkok. U22 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện vào ngày mai, 6/12.

“Tinh thần toàn đội đang rất tốt sau trận thắng U22 Lào. Dù còn một số vấn đề chuyên môn cần khắc phục, nhưng tất cả rất tự tin sẽ giành chiến thắng trước U22 Malaysia. Đội sẽ nghiên cứu về lối chơi của đối thủ, lên phương án chiến thuật trong những ngày tới”-một thành viên đội tuyển U22 Việt Nam cho biết.

Trận đấu giữa U22 Lào và U22 Malaysia diễn ra chiều mai 6/12. Theo kế hoạch dự kiến, HLV Kim Sang-sik sẽ cử trợ lý hoặc đích thân theo dõi để đánh giá về đối thủ. Điểm thuận lợi của U22 Việt Nam, ngoài 3 điểm trọn vẹn trước U22 Lào, các trụ cột đều giữ được sức khoẻ và thể lực tốt, không trường hợp nào gặp chấn thương.

