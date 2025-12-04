HLV Kewell cùng cầu thủ Hà Nội FC chung tay ủng hộ đồng bào thiệt hại do mưa lũ

Ngày 4/12 trên sân Hàng Đẫy, huyền thoại bóng đá Australia và Văn Quyết, Hùng Dũng cùng tham gia quyên góp ở trận bóng đá giao hữu gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2025 giữa FC T&T Group và FC Đại biểu Quốc hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời thể hiện tấm lòng “tương thân tương ái”, chiều ngày 4/12 trên sân Hàng Đẫy, hai đội bóng FC T&T Group và FC Đại biểu Quốc hội đã tổ chức trận đấu giao hữu gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên chịu thiên tai.

Sự kiện có sự góp mặt của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đại diện một số lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương…

Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh, sự kiện mang tính nhân văn sâu sắc, hướng về đồng bào miền Trung và Tây Nguyên.

Ban tổ chức đã triển khai hoạt động gây quỹ trực tiếp tại sân, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia đóng góp, cùng sẻ chia với người dân vùng lũ. Tại sự kiện, Tập đoàn T&T Group ủng hộ 1 tỷ đồng. Có mặt trên sân Hàng Đẫy, HLV Harry Kewell cùng Văn Quyết và Hùng Dũng cũng gửi chút tình cảm nhỏ bé của mình để chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung, Tây Nguyên phải gánh chịu thiên tai.

Toàn bộ số tiền quyên góp từ chương trình là 1.026.150.000 đồng sẽ được chuyển đến đúng địa phương, đúng đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời.

“Đây không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là sự kiện mang tính nhân văn sâu sắc, hướng về đồng bào miền Trung và Tây Nguyên, những nơi đang oằn mình khắc phục hậu quả nặng nề do mưa bão, lũ lụt trong thời gian vừa qua. Tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách luôn là giá trị cốt lõi của người Việt Nam, và cũng là giá trị mà Tập đoàn T&T Group kiên định theo đuổi trong suốt hành trình phát triển. Thông qua hoạt động giao hữu hôm nay, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để sẻ chia khó khăn với bà con”, Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Vinh Quang chia sẻ tại sự kiện.

Trận bóng đá giao hữu gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2025 là hoạt động thể thao ý nghĩa và thiết thực, nhắc nhở về tinh thần trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đối với xã hội. Khi thiên tai xảy ra, sự chung tay của toàn cộng đồng - từ Nhà nước, doanh nghiệp đến từng cá nhân - là yếu tố quan trọng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong hơn 32 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn T&T luôn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội trên cả nước, từ hỗ trợ thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng hành cùng giáo dục – y tế đến phát triển thể thao và văn hóa. Trận giao hữu gây quỹ lần này tiếp tục khẳng định cam kết bền vững của T&T trong việc đồng hành cùng Nhà nước và xã hội, vì một cộng đồng nhân ái, ổn định và phát triển.