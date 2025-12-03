Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

EVNHCMC chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ

Duy Đoàn

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa đã trao 200 triệu đồng hưởng Quỹ “Chung một tấm lòng: Vì miền Trung thương yêu” do Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức nhằm hỗ trợ khẩn cấp đồng bào đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng giám đốc EVNHCMC, đại diện tập thể CBCNV đã trao phần kinh phí hỗ trợ; ông Cao Anh Minh – Tổng giám đốc HTV tiếp nhận và gửi thư cảm ơn, ghi nhận nghĩa cử thiết thực này.

screen-shot-2025-12-03-at-200032.png
Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc EVNHCMC (áo trắng) trao số tiền 200 triệu ủng hộ Quỹ “Chung một tấm lòng: Vì miền Trung thương yêu”.

Quỹ “Chung một tấm lòng: Vì miền Trung thương yêu” do HTV phát động để huy động nguồn lực xã hội, giúp khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là chương trình “Hồi sinh những ngôi trường vùng lũ” nhằm sửa chữa cơ sở vật chất, hỗ trợ thiết bị học tập và ổn định cuộc sống cho giáo viên, học sinh nơi chịu ảnh hưởng.

Từ đầu tháng 11, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam EVNHCMC đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Ngoài số tiền 200 triệu ủng hộ Quỹ “Chung một tấm lòng: Vì miền Trung thương yêu”, EVNHCMC còn phát động phong trào ủng hộ trong toàn thể cán bộ CBCNV. Tại Đại hội Công đoàn Tổng công ty, các đại biểu đã trực tiếp quyên góp ủng hộ đồng bào vũng lũ; ngay sau đó, các Công đoàn cơ sở cũng tổ chức vận động tại đơn vị, nhiều nơi triển khai ngay trong lễ chào cờ đầu tuần, tạo thành đợt vận động rộng khắp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của đội ngũ người lao động ngành điện TPHCM.

screen-shot-2025-12-03-at-200025.png
Các công ty Điện lực trực thuộc EVNHCMC phát động ủng hộ ngay tại lễ chào cờ đầu tuần.

Trước đó, trong tháng 11/2025, EVNHCMC cũng đã ủng hộ 300 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để hỗ trợ bà con vùng lũ. Các hoạt động liên tiếp này cho thấy sự chung tay bền bỉ của ngành Điện TPHCM đối với cộng đồng, nhất là khi thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân miền Trung.

Sự hỗ trợ, đóng góp đã và đang góp phần hồi sinh những mái trường, dựng lại sinh kế giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn và vững vàng tiếp bước.

Duy Đoàn
#EVNHCMC #miền Trung #bão lũ #hỗ trợ #quỹ từ thiện #đoàn thể #thiên tai

Cùng chuyên mục