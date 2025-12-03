EVNHCMC chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa đã trao 200 triệu đồng hưởng Quỹ “Chung một tấm lòng: Vì miền Trung thương yêu” do Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức nhằm hỗ trợ khẩn cấp đồng bào đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng giám đốc EVNHCMC, đại diện tập thể CBCNV đã trao phần kinh phí hỗ trợ; ông Cao Anh Minh – Tổng giám đốc HTV tiếp nhận và gửi thư cảm ơn, ghi nhận nghĩa cử thiết thực này.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc EVNHCMC (áo trắng) trao số tiền 200 triệu ủng hộ Quỹ “Chung một tấm lòng: Vì miền Trung thương yêu”.

Quỹ “Chung một tấm lòng: Vì miền Trung thương yêu” do HTV phát động để huy động nguồn lực xã hội, giúp khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là chương trình “Hồi sinh những ngôi trường vùng lũ” nhằm sửa chữa cơ sở vật chất, hỗ trợ thiết bị học tập và ổn định cuộc sống cho giáo viên, học sinh nơi chịu ảnh hưởng.

Từ đầu tháng 11, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam EVNHCMC đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Ngoài số tiền 200 triệu ủng hộ Quỹ “Chung một tấm lòng: Vì miền Trung thương yêu”, EVNHCMC còn phát động phong trào ủng hộ trong toàn thể cán bộ CBCNV. Tại Đại hội Công đoàn Tổng công ty, các đại biểu đã trực tiếp quyên góp ủng hộ đồng bào vũng lũ; ngay sau đó, các Công đoàn cơ sở cũng tổ chức vận động tại đơn vị, nhiều nơi triển khai ngay trong lễ chào cờ đầu tuần, tạo thành đợt vận động rộng khắp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của đội ngũ người lao động ngành điện TPHCM.

Các công ty Điện lực trực thuộc EVNHCMC phát động ủng hộ ngay tại lễ chào cờ đầu tuần.

Trước đó, trong tháng 11/2025, EVNHCMC cũng đã ủng hộ 300 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để hỗ trợ bà con vùng lũ. Các hoạt động liên tiếp này cho thấy sự chung tay bền bỉ của ngành Điện TPHCM đối với cộng đồng, nhất là khi thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân miền Trung.

Sự hỗ trợ, đóng góp đã và đang góp phần hồi sinh những mái trường, dựng lại sinh kế giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn và vững vàng tiếp bước.