Mavin sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ miền Trung, Tây Nguyên

Ngày 2/12/2025, tại Hà Nội, Tập đoàn Mavin và Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) trao tặng 16.800 sản phẩm đồ hộp cứu trợ trị giá hơn 306 triệu đồng thông qua Báo Tiền Phong để hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung, Tây Nguyên. Hoạt động này thể hiện sự hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chương trình “Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên” do Báo Tiền Phong phát động.

Gói cứu trợ này nằm trong chương trình “Đồng hành cùng đồng bào vùng lũ” do Quỹ Nhân Ái Mavin và các đối tác của Tập đoàn Mavin thực hiện từ tháng 10/2025, nhằm kịp thời chia sẻ với người dân các tỉnh đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề do những đợt bão lũ lịch sử vừa qua.

Thiên tai tàn khốc – Nỗi đau hiện hữu

Như Tiền Phong đưa tin, chỉ trong vài ngày cuối tháng 11/2025, mưa lớn và lũ quét tại miền Trung, Tây Nguyên khiến 85 người chết và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị sập đổ, ngập nặng, nhiều vùng dân cư bị chia cắt hoàn toàn.

Ông David John Whitehead – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin và đại diện Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trao gói hàng hóa trị giá 300 triệu đồng cho Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến.

Thiệt hại vật chất lên tới hàng nghìn tỷ đồng, cuộc sống của người dân rơi vào cảnh khốn cùng: không có điện, nước sạch, thức ăn khan hiếm, điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn.

Giữa bùn lầy ngập lối, những đống đổ nát từng là mái ấm, hình ảnh bà con nhường nhau từng suất ăn, ôm chặt tay nhau trong nước mắt để giữ lại niềm tin vào cuộc sống – chính là hồi chuông thức tỉnh mạnh mẽ nhất về tình người trong hoạn nạn.

Từ những hình ảnh xúc động mà báo Tiền Phong đã đăng tải về đợt bão lũ thời gian qua, hưởng ứng chương trình “Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên” mà báo phát động, Tập đoàn Mavin quyết định thực hiện gói cứu trợ khẩn cấp gồm các sản phẩm đồ hộp dinh dưỡng, thiết yếu, thuận tiện sử dụng trong điều kiện hậu thiên tai.

Gói cứu trợ gồm 16.800 đơn vị sản phẩm do Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sản xuất, bao gồm các sản phẩm cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho người dân vùng lũ gồm: Patê Hải Phòng Cột Đèn; Thịt heo hấp; Cá ngừ sốt cà; Bò 2 lát; Xúc xích tiệt trùng. Tổng giá trị quy đổi hơn 306 triệu đồng. Các sản phẩm đều giàu đạm, dễ sử dụng, bảo quản dài ngày – rất phù hợp với điều kiện sinh hoạt của các hộ dân đang thiếu thốn cơ sở vật chất sau mưa lũ.

Đồng hành cùng Báo Tiền Phong – Chung tay đến đúng nơi cần

Cùng với Báo Tiền Phong tiếp nhận và phân phối hàng hóa không chỉ là sự tin tưởng vào một cơ quan báo chí uy tín, mà còn thể hiện sự trân trọng của Mavin với những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ phóng viên Tiền Phong trong việc trực tiếp có mặt tại các điểm nóng thiên tai, kịp thời thông tin, kết nối và hành động vì cộng đồng.

Cán bộ trẻ Mavin và Hạ Long Canfoco cùng chuyển hàng đến ga tàu đưa vào Gia Lai tiếp sức bà con vùng lũ

Ông David John Whitehead – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin đã trực tiếp đến trụ sở Báo Tiền Phong (số 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội) trao bảng biểu trưng cứu trợ và chia sẻ: “Ban Lãnh đạo Tập đoàn Mavin đánh giá cao sáng kiến thực hiện chương trình “Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên” của báo Tiền Phong và xúc động trước ý nghĩa cũng như sự lan tỏa của chương trình trong thời gian qua. Đó cũng là lý do chúng tôi lựa chọn đồng hành cùng Quý Báo và tin rằng, thông qua sự phối hợp này, những phần quà thiết thực từ Mavin và Hạ Long Canfoco sẽ đến tận tay những người dân thực sự cần giúp đỡ trong vùng mưa lũ”.

Chủ tịch Mavin cũng cho biết, đã sẵn sàng cử đại diện tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong các chuyến trao quà tại hiện trường, thể hiện cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng không chỉ bằng vật chất mà cả bằng sự hiện diện và sẻ chia trực tiếp.

Tiếp nhận gói cứu trợ là 16.800 đồ hộp là thực phẩm rất thiết yếu, Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Thời sự Báo Tiền Phong cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ giúp đỡ, sẻ chia của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tập đoàn Mavin và Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long dành cho bà con nghèo, chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt với đời sống bà con vùng lũ đang gặp khó khăn.

Nhà báo Ngọc Tiến cho rằng, những sản phẩm chất lượng, giàu dinh dưỡng như Patê Hải Phòng Cột Đèn; Thịt heo hấp; Cá ngừ sốt cà; Bò 2 lát thịt hộp do Mavin và Halong Canfoco trao tặng sẽ giúp bà con vùng lũ ấm lòng, vơi đi bớt khó khăn trong cuộc sống, sớm vượt qua khó khăn. Ông khẳng định, Báo Tiền Phong sẽ trao những sản phẩm này đến đúng địa chỉ, người dân tại vùng lũ, lụt tàn phá.

CSR – cam kết lâu dài của Tập đoàn Mavin

Hoạt động cứu trợ này là một phần trong chiến lược trách nhiệm xã hội (CSR) và phát triển bền vững (ESG) mà Tập đoàn Mavin theo đuổi trong 21 năm qua. Mavin tin rằng: một doanh nghiệp không thể phát triển bền vững nếu không đồng hành cùng cộng đồng, cùng chia sẻ những khó khăn và cùng chung tay dựng xây tương lai tốt đẹp hơn.

Bào tháng 10/2025, Tập đoàn Mavin đã đồng hành cùng đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả của các cơn bão lịch sử Matmo, Bualoi với gói cứu trợ gần 1 tỷ đồng, gồm: 13.000 chai thuốc sát trùng Formavet tới các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng nặng nề và 9.200 đơn vị sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long nhằm cứu trợ khẩn cấp tới người dân vùng lũ.