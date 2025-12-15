ABBANK tăng tốc mạnh mẽ, cổ phiếu ABB hút dòng tiền trở lại

Sau thời gian dài tích lũy, ABBank đang cho thấy sự chuyển mình rõ nét khi lợi nhuận tăng mạnh, bộ máy quản trị được củng cố và kế hoạch tăng vốn được triển khai. Những yếu tố này đã góp phần đưa cổ phiếu ABB tăng 45% trong 6 tháng trở lại đây, mở ra kỳ vọng cho giai đoạn phát triển mới.

Cổ phiếu ABB tích lũy cho xu hướng mới

Trong 6 tháng gần đây, giá cổ phiếu ABB tăng 45% từ vùng giá 8.000 đồng/cp, lên 15.000 đồng/CP, duy trì trạng thái tích lũy ổn định trong khi mặt bằng ngành ngân hàng có sự phân hóa mạnh.

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, mô hình giá ABB trong giai đoạn này khá tích cực. Diễn biến này xuất hiện đồng thời với ba tín hiệu quan trọng: kết quả kinh doanh tăng tốc vượt kỳ vọng, kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn và chiến lược tái cấu trúc – chuyển đổi mạnh mẽ giai đoạn 2025–2026. Những yếu tố này tạo nền tảng để ABB bước vào nhóm ngân hàng có tốc độ cải thiện hiệu quả hoạt động nhanh nhất và mở ra triển vọng tăng giá cho cổ phiếu trong trung hạn.

Đồ thị giá ABB

Thanh khoản cải thiện từ cuối quý III/2025 cho thấy dòng tiền đầu tư, tích lũy bắt đầu quay lại, đặc biệt khi các tín hiệu kinh doanh thực tế của ngân hàng cho thấy sự thay đổi rõ nét. Khối lượng giao dịch của ABB có những giai đoạn đột biến tương ứng với các phiên tăng mạnh, cho thấy có dòng tiền quan tâm tới ABB, không chỉ do tin tức mà thực tế có lực cầu tham gia.

Với nền định giá thấp hơn mặt bằng chung. Cụ thể, P/E hiện tại là 7.1, thấp hơn mức trung bình 3 năm là 12.98 và thấp hơn trung bình ngành 9.87, cho thấy cổ phiếu đang có mức định giá hấp dẫn. P/B là 0,93 thấp hơn trung bình ngành là 1,6, ABB được đánh giá còn dư địa mở rộng định giá khi các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động tăng cao trong năm 2025 và dự kiến còn duy trì nhịp tăng trưởng bền vững này trong năm 2026.

Đồ thị giá ABB

Bức tranh kinh doanh tăng trưởng rõ ràng và bền vững

Đến 30/11/2025, ABBank ghi nhận 3.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành gần 200% kế hoạch năm, trở thành một trong những ngân hàng có mức tăng lợi nhuận mạnh nhất thị trường.

Bên cạnh đó, huy động khách hàng tính đến tháng 11/2025 đã đạt 155.000 tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch năm đảm bảo nguồn đầu vào dồi dào cho tăng trưởng tín dụng vào cuối năm. Dư nợ tín dụng cũng đạt hơn 127.000 tỷ, đã gần chạm kế hoạch năm 2025.

Hiệu quả hoạt động cải thiện liên tục qua từng quý, thể hiện ở CIR giảm còn 33% là hệ quả của nỗ lực kép vừa tăng trưởng thu nhập, vừa kiểm soát và tối ưu chi phí hoạt động.

Trước đó, báo cáo tài chính quý 3 đã cho thấy mức độ cải thiện vượt trội khi lợi nhuận 9 tháng đạt 2.319 tỷ đồng, tăng 8 lần so với cùng kỳ. ROE đạt 16,5%, tiệm cận nhóm ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu. Tổng tài sản đạt 204.576 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ. Những con số này thể hiện động lực tăng trưởng mang tính xu hướng chứ không phải đột biến ngắn hạn.

Một điểm nhấn lớn được giới phân tích đánh giá cao là chất lượng tín dụng và bộ đệm dự phòng của ABBank đã được củng cố rõ rệt. Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, tỷ lệ nợ xấu của ABBank giảm còn 1,7%, so với mức 2,53% cuối năm 2024. Cơ cấu nợ hợp lý với 62.276 tỷ đồng nợ ngắn hạn (57,8%), ưu tiên nhóm khách hàng bán lẻ và SME – phân khúc có biên lợi nhuận tốt.

Dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 1.232 tỷ đồng, thể hiện chiến lược thận trọng, nâng sức chống chịu trước các biến động kinh tế. Việc tỷ lệ nợ xấu giảm song song với trích lập dự phòng phù hợp được đánh giá là thước đo quan trọng về chất lượng tăng trưởng. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hấp dẫn của cổ phiếu ABB trong mắt nhà đầu tư cá nhân & tổ chức.

Chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ

Thị trường cũng đặc biệt chú ý đến việc ông Vũ Văn Tiền, một doanh nhân uy tín và có tầm nhìn xa, trở lại giữ chức Chủ tịch HĐQT ABBank. Giới đầu tư đánh giá đây là “bước đi đúng thời điểm”, vì ABBank đang ở giai đoạn cần một chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và sự nhất quán trong điều hành. Việc củng cố bộ máy quản trị là tín hiệu quan trọng để nhà đầu tư kỳ vọng ngân hàng sẽ bước vào giai đoạn ổn định – tăng tốc – mở rộng quy mô mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, ABBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 3.622 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ lên gần 14.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn này mang ý nghĩa chiến lược khi giúp ABBank tăng năng lực đáp ứng các chuẩn an toàn vốn, mở rộng hạn mức tín dụng trong bối cảnh nền kinh tế bước vào chu kỳ phục hồi 2026, góp phần giúp ngân hàng đầu tư mạnh vào số hóa và công nghệ, mở rộng mạng lưới, gia tăng tệp khách hàng bán lẻ và củng cố mức độ cạnh tranh với nhóm ngân hàng tầm trung.

Trong bối cảnh Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số từ năm 2026 và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân – nhóm khách hàng chủ lực của ABBank – dư địa tín dụng của ngân hàng được mở rộng đáng kể. Điều này cũng tạo kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận cao hơn trong các năm tới.

Với định giá hấp dẫn, nền tảng tăng trưởng rõ rệt và chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ, ABB đang ở thời điểm vàng để nhà đầu tư nắm bắt cơ hội. Đây có thể là lúc thích hợp để cân nhắc đưa ABB vào danh mục đầu tư trung và dài hạn.