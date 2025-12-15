Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Bất ngờ cổ phiếu 'đại gia phố núi'

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - VN-Index chững lại sau cú rơi mạnh, thị trường chung tương đối ảm đảm. Trong khi đó, diễn biến bất ngờ ghi nhận với cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai, tăng trần 4 phiên liên tiếp.

Thị trường chứng khoán ngày 15/12 giao dịch giằng co sau cú giảm mạnh cuối tuần trước. VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,88 điểm, dừng tại 1.646,01 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt gần 18.000 tỷ đồng, sụt giảm so với phiên trước, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Trong bức tranh trầm lắng của thị trường, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai tiếp tục là tâm điểm khi ghi nhận phiên tăng trần thứ tư liên tiếp. Thị giá QCG đạt mức 18.800 đồng/cổ phiếu, tăng xấp xỉ 30% chỉ trong chưa đầy một tuần giao dịch, trắng bên bán.

QCG đạt mức 18.800 đồng/cổ phiếu, tăng xấp xỉ 30% chỉ trong chưa đầy một tuần giao dịch.
QCG đạt mức 18.800 đồng/cổ phiếu, tăng xấp xỉ 30% chỉ trong chưa đầy một tuần giao dịch.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục gây áp lực lên chỉ số. Các mã họ Vingroup giao dịch phân hóa, trong đó VHM giảm 1,7%, VIC giảm 0,8%, còn VPL giảm sàn, kéo VN-Index mất khoảng 5 điểm. VRE là điểm sáng hiếm hoi khi tăng hơn 5%.

Nhóm ngân hàng và chứng khoán ghi nhận một số điểm sáng. VPB tăng hơn 3,5%, trở thành trụ đỡ chính của thị trường trong phiên. Một số cổ phiếu chứng khoán như TCX, VCI, VND, SSI cũng giao dịch tích cực.

TCX tiến sát giá trần sau khi xuất hiện trong rổ MarketVector Vietnam Local Index, chỉ số mô phỏng của VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF). Theo công bố trong kỳ đánh giá quý IV/2025, với tỷ trọng gần 2%, quỹ VNM ETF dự kiến sẽ phải mua mới hơn 10 triệu USD, tương đương khoảng 5,5 - 6,5 triệu cổ phiếu TCX.

Ở chiều ngược lại, các midcap bất động sản tiếp tục chịu áp lực bán, với DIG, PDR, DXG giảm trên 2%. Khối ngoại quay lại mua ròng mạnh với giá trị gần 700 tỷ đồng, tập trung vào một số cổ phiếu đã điều chỉnh sâu, trong khi tiếp tục bán ròng VIC.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,88 điểm (0,05%) xuống 1.646,01 điểm. HNX-Index giảm 0,72 điểm (0,29%) xuống 249,37 điểm. UPCoM-Index giảm 0,71 điểm (0,6%) xuống 118,55 điểm.

Công ty chứng khoán bị phạt tiền tỷ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán EVS (Hà Nội) với số tiền lên tới 1,135 tỷ đồng.

Hai lỗi bị phạt nặng nhất, với số tiền 275 triệu đồng, liên quan đến tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ không đầy đủ và cung cấp sản phẩm cho vay Elending khi chưa được UBCKNN chấp thuận.

EVS còn bị phạt vì báo cáo sai lệch tỷ lệ an toàn tài chính, vi phạm hạn chế đầu tư, mở tài khoản ký quỹ cho người nội bộ, bố trí nhân sự chưa có chứng chỉ hành nghề, chậm báo cáo, chậm công bố thông tin và chưa đăng ký thành viên bù trừ phái sinh đúng hạn.

UBCKNN yêu cầu công ty khắc phục hậu quả bằng việc báo cáo lại thông tin chính xác theo quy định.

Việt Linh
#Chứng khoán #VN-Index #QCG #Thị trường #Cổ phiếu #Khối ngoại #Phạt tiền

