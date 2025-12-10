Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Chứng khoán Việt giảm mạnh nhất châu Á

Việt Linh
TPO - Phiên hôm nay (10/12), VN-Index mất hơn 28 điểm, trở thành thị trường ghi nhận mức giảm sâu nhất châu Á. Áp lực bán diễn ra ngay từ đầu phiên, các mã trụ cột nhóm Vingroup giảm mạnh sau chuỗi tăng "nóng".

VIC trở thành tâm điểm tiêu cực khi giảm sàn, kéo chỉ số đi xuống ngay từ những phút đầu giao dịch. Không chỉ VIC, nhóm cổ phiếu họ Vingroup cũng đồng loạt chìm trong sắc đỏ khi VRE giảm 6,25%, VHM giảm 3,72%. Bộ 3 VIC, VHM, VPL lấy đi 18 điểm. Đáng chú ý, VIC tiếp tục là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất toàn thị trường với hơn 307 tỷ đồng, áp lực đến từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài,

Bộ 3 VIC, VHM, VPL lấy đi 18 điểm.

Sự lao dốc của nhóm bất động sản trụ cột tạo hiệu ứng tiêu cực ngay lập tức, kéo theo hàng loạt cổ phiếu địa ốc suy yếu. KDH, PDR, CEO, DIG đồng loạt giảm trên 2%.

Ở nhóm ngân hàng - chứng khoán, dòng tiền phân hóa mạnh. HDB, MBB, SSI, CTG, VPB… vẫn tăng khá tốt, đóng vai trò “đỡ điểm” cho thị trường trong bối cảnh nhiều nhóm ngành bị bán mạnh. Ngược lại, SHB, EIB, TCB, VIX tiếp tục điều chỉnh.

Nhóm công nghiệp và hạ tầng tiếp tục suy yếu với GEX giảm 3,26%, CII giảm 3,97%, GEE giảm tới 6,8%. VJC, TLG đều giảm sâu. Trong khi đó, cổ phiếu thép ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi HPG tăng gần 1%, góp phần thu hẹp đà giảm chung.

Ở nhóm tiêu dùng, MWG giảm 1,19%, VPL giảm gần 7%, trong khi TTF bất ngờ tăng 6,74% trở thành điểm sáng hiếm hoi. Nhóm tiêu dùng thiết yếu phân hóa mạnh: SAB giảm hơn 3%, DBC giảm 1,83%, nhưng VNM, PAN, IDP vẫn duy trì được sắc xanh.

Nhóm năng lượng có phần tích cực hơn khi POW tăng 2,5%, PVD tăng 0,82%, hỗ trợ VN-Index về cuối phiên.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục vẫn là “điểm trừ”. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 371 tỷ đồng, tập trung mạnh vào VIC, STB, VCB, VHM và MSN. Ở chiều ngược lại, MBB được mua ròng hơn 241 tỷ đồng, HPG hơn 152 tỷ đồng, VNM hơn 64 tỷ đồng. Tuy vậy, lực mua này không đủ bù đắp cho áp lực bán ròng ở nhóm trụ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 28,19 điểm (1,61%) xuống 1.718,98 điểm. HNX-Index giảm 0,66 điểm (0,26%) xuống 256,48 điểm. UPCoM-Index giảm 0,57 điểm (0,48%) xuống 119,11 điểm. Thanh khoản có phần chậm lại, giá trị giao dịch HoSE chỉ hơn 18.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể phiên liền trước. Nhà đầu tư cẩn trọng trước biến động mạnh của thị trường.

Việt Linh
