Bước vào tháng cuối năm, chứng khoán có 'dễ thở'?

TPO - VN-Index khép lại tháng 11 ghi nhận tuần tăng thứ 2 liên tiếp, tiến gần mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản yếu và nhịp tăng “zích-zắc” cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng. Bước vào tháng cuối năm, thị trường được kỳ vọng tích cực hơn nhưng khả năng rung lắc vẫn lớn khi cơ cấu danh mục và chốt NAV (giá trị tài sản thuần) gia tăng áp lực lên chỉ số.

Tuần qua, VN-Index tiếp tục duy trì nhịp đi lên và kết tuần tại 1.690,99 điểm, tăng 2,18% so với cuối tuần trước. Đây là tuần tăng thứ ba liên tiếp, góp phần củng cố đà phục hồi trong tháng 11 với mức tăng 3,13%. Đáng chú ý, chỉ số đã lấy lại tâm lý hứng khởi khi đóng cửa tháng ở mức cao nhất, chấm dứt chuỗi hai tháng điều chỉnh liên tiếp.

Sự tích cực của thị trường phần nào được hỗ trợ bởi diễn biến thuận lợi từ chứng khoán Mỹ, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ bắt đầu giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Kỳ vọng này giúp dòng tiền thận trọng hơn nhưng vẫn duy trì trạng thái theo dõi sát sao.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 563,35 tỷ đồng trên HOSE, tập trung ở các mã VCB, VIC, VRE. Ở chiều ngược lại, VNM, VPB và POW ghi nhận lực mua ròng. Dù xu hướng bán vẫn chiếm ưu thế, thị trường đã xuất hiện nhiều phiên mua ròng hơn trong ngắn hạn.

Trong tuần, phần lớn nhóm ngành giao dịch trong biên độ hẹp, thiên về tích lũy. Động lực chính của thị trường tiếp tục đến từ nhóm Vingroup với VIC tăng 13,37%, VRE tăng 6,37%, VPL bứt phá 27,52%.

Chứng khoán tăng điểm với động lực chủ yếu từ một số cổ phiếu trụ.

Theo Chứng khoán Kiến thiết (CSI), thị trường vẫn duy trì kỳ vọng tích cực trong tháng cuối năm, nhưng yếu tố thanh khoản mỏng khiến nhịp phục hồi còn nhiều dấu hỏi. VN-Index hiện đi lên kiểu “zích-zắc” sau khi tạo đáy quanh 1.580 điểm, cho thấy trạng thái tích lũy đang hình thành chứ chưa đủ lực bứt phá nhanh. CSI khuyến nghị duy trì danh mục thăm dò và tăng dần tỷ trọng ở mức vừa phải khi thị trường điều chỉnh, đồng thời tránh nâng tỷ trọng cổ phiếu vượt 70% khi dòng tiền lớn chưa quay lại rõ rệt.

Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục rung lắc trong các phiên tới khi thiếu vắng dòng tiền dẫn dắt. Tuy vậy, diễn biến hiện tại được xem là bước tích lũy cần thiết để tạo đà cho một xu hướng mới khi chuyển sang năm 2026.

Chuyên gia từ Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đánh giá, VN-Index đang tích lũy tích cực trên vùng hỗ trợ quanh 1.645 điểm, với kỳ vọng hướng dần đến mốc 1.700 điểm. Sau giai đoạn hồi phục nhờ một số cổ phiếu lớn, nhiều nhóm ngành đã điều chỉnh suốt từ tháng 9-10 và quay về vùng giá hợp lý hơn, lực cầu giá thấp bắt đầu gia tăng. Tuy nhiên, cơ hội đầu tư chất lượng vẫn chưa nhiều, đòi hỏi sự thận trọng khi giải ngân.

Thanh khoản tháng 11 giảm mạnh khi khối lượng giao dịch trung bình chỉ còn khoảng 700 triệu cổ phiếu/phiên, thấp hơn nhiều so với mức 1 tỷ cổ phiếu/phiên của tháng 10. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát, nhất là khi thị trường bước vào giai đoạn cơ cấu danh mục và chốt NAV cuối năm. Nhà đầu tư mới được khuyến nghị đánh giá kỹ triển vọng 2026 trước khi xuống tiền.

Dragon Capital nhận định, chứng khoán Việt Nam đang được hỗ trợ bởi những trụ cột quan trọng để tiếp tục hướng đến câu chuyện tăng trưởng tích cực trong năm 2025 và 2026.

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp tốt hơn kỳ vọng. Thống kê gần nhất cho thấy trong 9 tháng năm nay, lợi nhuận 80 công ty do Dragon Capital theo dõi có mức tăng trưởng 22,4%, vượt dự báo vào thời điểm đầu năm. Cả năm 2025 ước đạt 21,3% và 2026 tiếp tục duy trì ở mức 16,2%.

Định giá thị trường hấp dẫn với P/E (hệ số giá trên lợi nhuận) dự phóng cho năm 2025 chỉ khoảng 12,5-13 lần và 11 lần cho năm 2026. Định giá của Việt Nam vẫn thấp hơn so với các thị trường trong khu vực, dù có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng.

"Với việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, mức định giá của thị trường Việt Nam sẽ có cơ hội tái định giá cao hơn, do dòng vốn lớn từ các quỹ quốc tế đổ vào", Dragon Capital nhấn mạnh.