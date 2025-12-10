Ví điện tử đua nhau làm mới để giữ chân người dùng

Không chỉ là cuộc đua công nghệ, các nền tảng ví điện tử đang đẩy mạnh sự hiện diện của mình thông qua việc khuyến mãi và mang lại sự tiện ích cho người dùng .

Lĩnh vực dịch vụ tài chính số tại Việt Nam đang trở thành một trong những mảng tăng trưởng quan trọng, được thúc đẩy bởi chủ trương đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt của Chính phủ.

Thị trường nhiều tiềm năng

Theo báo cáo Kinh tế số khu vực Đông Nam Á lần thứ 10 do Google, Temasek và Bain & Company công bố vào tháng 11 vừa qua, tổng giá trị giao dịch qua các hình thức thanh toán số được dự báo đạt 178 tỷ USD vào năm 2025. Tại Việt Nam, tính đến ngày 31-3-2025, có 47 tổ chức được cấp phép cung ứng dịch vụ ví điện tử, với gần 46 triệu ví được kích hoạt và hơn 30 triệu ví đang hoạt động. Số dư trên các ví vượt 2.800 tỷ đồng, cho thấy sức hấp dẫn của phương thức thanh toán không tiền mặt.

Thanh toán không tiền mặt không chỉ phổ biến với các sàn thương mại mà còn được ứng dụng trong hầu hết chi tiêu hàng ngày của người dân. Ảnh: ShopeePay

Dù số lượng doanh nghiệp tham gia lớn, thị phần thực tế vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm dẫn đầu gồm MoMo, ShopeePay, ZaloPay…

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng độc lập cũng nhìn nhận rằng, mặc dù các đơn vị đều có các định hướng phát triển khác nhau nhưng nhìn chung danh sách sản phẩm dịch vụ lại đang khá tương đồng. Các ứng dụng đều cung cấp các nhóm dịch vụ truyền thống như tiện ích công cộng, dịch vụ mua sắm, giải trí và dịch vụ bảo hiểm - tài chính…

Chính vì thế, vị chuyên gia này cho rằng, để chiếm được thị phần tiêu dùng từ người Việt, đòi hỏi các doanh nghiệp ví điện tử phải tự làm mới mình, tạo được độ phủ để trở thành ứng dụng được người dân thường xuyên sử dụng.

Ví điện tử nỗ lực tăng sự hiện diện

Theo ghi nhận, thị trường ví điện tử đã không còn là cuộc đua đốt tiền khuyến mãi, thay vào là bước chuyển mình cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng dịch vụ. Nếu như MoMo chọn định vị thương hiệu bằng việc chuyển mình thành “trợ thủ tài chính với AI” thì ZaloPay lại muốn thoát khỏi mô hình ví điện tử truyền thống để thành một nền tảng thanh toán đa năng.

Tương tự, ShopeePay, ví điện tử vốn gắn liền với mô hình thương mại điện tử, đã thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ gần đây khi cho phép tập người dùng rất lớn của mình có thể thanh toán mọi mã QR từ VietQR, VietQR Pay cho tới VNPay từ nhiều nguồn tiền và phương thức thanh toán. Tháng 10 vừa qua, ví điện tử này cũng gia tăng độ phủ thông qua việc bắt tay với ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), để triển khai tính năng mở tài khoản Techcombank và liên kết ví điện tử trực tiếp ngay trên ứng dụng ShopeePay nhằm hướng tới tập khách hàng trẻ chưa có tài khoản ngân hàng.

Ví điện tử ShopeePay hợp tác với Techcombank nhằm gia tăng trải nghiệm cho người dùng. Ảnh: ShopeePay

Xu hướng hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech vốn đang được Ngân hàng Nhà nước khuyến khích, đặc biệt sau khi ví điện tử được công nhận là phương tiện thanh toán từ ngày 1-7. Điều này đưa các nền tảng ví điện tử trở thành mắt xích quan trọng trong dòng chảy tài chính, xử lý dữ liệu và bảo mật giao dịch cho hàng chục triệu người.

'Cuộc chơi' nâng cao trải nghiệm khách hàng từ thanh toán đến mua sắm

Để chinh phục người dùng, các ví điện tử đang nâng cấp hệ sinh thái theo hướng bao trùm toàn bộ hành trình thanh toán - mua sắm - tài chính cá nhân. Khuyến mãi cũng được tái cấu trúc tập trung vào dịch vụ thiết yếu thay vì giảm giá dàn trải.

ShopeePay chọn đẩy mạnh mảng di chuyển và tiện ích công cộng. Trong tháng 12 này, ngoài ưu đãi giảm 50% vào 10-12/12 cho thanh toán các dịch vụ di chuyển, nạp điện thoại, và thanh toán tại một số cửa hàng... ShopeePay còn mang đến cho người dùng ưu đãi giảm 99% cho 10 vé đầu tiên mỗi tháng khi thanh toán bằng QR Thanh toán tại các ga Metro Hà Nội…

Người dùng ví điện tử ShopeePay có thể tiết kiệm đến 188.100đ hàng tháng khi di chuyển bằng Metro Hà Nội. Ảnh: ShopeePay

Đặc biệt, các ví điện tử cũng mở rộng sang lĩnh vực tài chính tiêu dùng khi ShopeePay đẩy mạnh SPayLater - mua trước trả sau, còn Momo tiếp tục quảng bá Ví trả sau, giúp người dùng chi tiêu linh hoạt bằng cách chia nhỏ thanh toán, thậm chí áp dụng phương thức này tại các cửa hàng đối tác khi thanh toán bằng QR trên app. Đây là một trong những dư địa màu mỡ, tạo ra một hệ sinh thái khép kín từ thanh toán, tiêu dùng đến hỗ trợ tài chính vi mô, giúp ví điện tử không chỉ là nơi lưu trữ tiền mà là một "ứng dụng tài chính mini" di động, nhỏ gọn và tiện lợi.

Có thể thấy, trong thời gian tới ví điện tử sẽ vượt qua khỏi vai trò thanh toán đơn thuần để trở thành nền tảng tài chính tích hợp, trong đó cuộc đua về chất lượng trải nghiệm, sự tiện lợi với đa dạng dịch vụ sẽ trở thành đòn bẩy của nền tảng trong thị trường fintech Việt.