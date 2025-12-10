GELEX vinh dự là Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu 2024-2025

Hạng mục được trao chiều ngày 9/12 trong khuôn khổ Diễn đàn M&A Việt Nam 2025 lần thứ 17 do Báo Tài chính – Đầu tư tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính. Đây là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia kinh tế – tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Hoàng Long – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEX đại diện nhận vinh danh Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu 2024-2025.

Để đánh giá một doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu, Hội đồng bình chọn đã dựa trên các tiêu chí về quy mô, tính chất, tỷ lệ giao dịch, mức độ ảnh hưởng đến ngành hoặc đến công chúng; phân tích đánh giá hiệu quả, tác động tới hoạt động của doanh nghiệp sau các thương vụ. Kết quả được thẩm định bởi Hội đồng gồm các chuyên gia hàng đầu về kinh tế và tài chính.

Chiến lược của GELEX là tăng trưởng thông qua M&A có chủ đích và hiệu quả, áp dụng các thông lệ quản trị tốt và quản trị sản xuất hiện đại, đầu tư Capex có trọng tâm và thực hiện tái cấu trúc kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên và danh mục đầu tư của Tập đoàn, ghi dấu ấn của một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam.

GELEX đã sử dụng chiến lược M&A như một công cụ hữu hiệu, hình thành năng lực cốt lõi toàn diện: hiệu quả đầu tư, quản trị bền vững, sức bật trước biến động và khả năng kiến tạo hệ sinh thái.

Chia sẻ tại Diễn đàn về những năng lực cần thiết để doanh nghiệp thành công trong hoạt động M&A, ông Nguyễn Hoàng Long – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEX nhấn mạnh ba yếu tố.

Thứ nhất, doanh nghiệp cần có tư duy chiến lược và dài hạn, nhìn M&A (mua) là quá trình tích hợp vào hệ sinh thái chứ không phải hoạt động trading.

Thứ hai, cần có kỹ năng làm deal – đặc biệt khi làm việc với đối tác nước ngoài, nơi phương pháp đàm phán và tiêu chuẩn hợp tác rất khác biệt.

Cuối cùng, hậu M&A là giai đoạn then chốt: doanh nghiệp phải sẵn sàng năng lực để quản trị doanh nghiệp mới, tái cấu trúc và phát triển thực chất để hiện thực hóa giá trị cộng hưởng.

Đối với cách tiếp cận hợp tác quốc tế, ông Long cho rằng tư duy Win – Win là 1 yếu tố cốt lõi. Doanh nghiệp phải hiểu đối tác, đặt cả hai phía vào vị thế cùng có lợi. Tiếp đến, cần hướng đến giá trị dài hạn và bền vững. Và cuối cùng, tạo được tư thế bình đẳng, tôn trọng nhau cũng là yếu tố dẫn tới hợp tác thành công.

Theo giới chuyên gia, hiệu quả trong chiến lược M&A của GELEX những năm gần đây được thể hiện rõ ở giai đoạn hậu M&A, khi hầu hết các công ty thành viên đều tăng trưởng vượt bậc. Kết quả này đến từ quá trình tái cơ cấu quyết liệt, đổi mới quản trị doanh nghiệp và đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo nền tảng vận hành hiệu quả hơn cho các đơn vị.

Những bước đi của GELEX trở nên đáng chú ý hơn khi đặt trong bối cảnh thị trường M&A Việt Nam và khu vực đang trải qua một chu kỳ sàng lọc sâu. Dòng vốn thận trọng hơn, định giá kỳ vọng giữa bên mua – bên bán chênh lệch và rủi ro địa chính trị đã kìm hãm tâm lý của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp giữ kỷ luật chiến lược và theo đuổi M&A để tạo giá trị thực chất như GELEX càng nổi bật trên thị trường.

Dù vốn nội vẫn là trụ cột của thị trường, các nhà đầu tư khu vực đang hoạt động sôi nổi hơn trong những thương vụ quy mô lớn và có tính chọn lọc.

Tại Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2025 ghi nhận khoảng 220 thương vụ M&A, tổng giá trị 2,3 tỷ USD, giá trị trung bình mỗi thương vụ ở mức 29,4 triệu USD, thấp hơn so với mức đỉnh năm 2024.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là điểm sáng của khu vực khi thu hút hoạt động M&A có chọn lọc, đặc biệt với sự dẫn dắt của nhà đầu tư nội, chiếm hơn 30% tổng giá trị giao dịch (712 triệu USD), vượt Singapore, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Điều này phản ánh niềm tin bền vững của các nhà đầu tư trong khu vực đối với triển vọng trung và dài hạn.

Nhìn về năm 2026, thị trường M&A Việt Nam được các chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế nhận định đang bước vào giai đoạn bứt phá mới của dòng vốn toàn cầu. Những cải cách mạnh mẽ, môi trường pháp lý ổn định và niềm tin thị trường phục hồi đang mở ra một chu kỳ M&A được đánh giá là “đẹp nhất” trong nhiều năm.

Về xu hướng M&A thời gian tới, KPMG dự báo thị trường sẽ được dẫn dắt bởi bốn xu hướng chính: Thứ nhất là quay về giá trị cốt lõi, tập trung vào ngành tạo dòng tiền ổn định; Thứ 2 là tìm đến chất lượng; Thứ 3 là thị trường ưu ái bên mua và định giá thận trọng; Thứ 4 là tái khởi động các quy trình đình trệ và giao dịch mang tính bắt buộc.

Trong bối cảnh khung pháp lý minh bạch hơn, thanh khoản cải thiện và nhiều thương vụ lớn đang chờ hoàn tất, Việt Nam tiếp tục được định vị là một trong những thị trường M&A hấp dẫn nhất Đông Nam Á - với nền tảng vững chắc, lộ trình kiến tạo giá trị rõ ràng và nhiều cơ hội đầu tư dài hạn trong và ngoài nước.