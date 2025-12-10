Bí thư Thành ủy Cần Thơ: Khắc phục điểm nghẽn để thành phố phát triển nhanh, bền vững

Tại kỳ họp cuối năm HĐND TP. Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng yêu cầu toàn hệ thống chính trị nghiêm túc nhìn lại những hạn chế của năm 2025, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm và chuẩn bị thật tốt cho năm 2026 - năm mở đầu giai đoạn phát triển mới của thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Khẳng định vị thế đô thị trung tâm ĐBSCL

Phát biểu tại kỳ họp cuối năm HĐND thành phố, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng khẳng định quyết tâm chính trị cao của toàn thành phố: sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; huy động tối đa nguồn lực cho phát triển; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thành phố. Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong kết quả kinh tế - xã hội năm 2025 khi thành phố đạt và vượt 10/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại kỳ họp.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, quy mô GRDP cán mốc hơn 306 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt gần 95 triệu đồng, phản ánh mức sống và sức mua của người dân ngày càng cải thiện. Công tác xúc tiến đầu tư đổi mới mạnh mẽ, nhiều nhà đầu tư chiến lược đến khảo sát, mở ra cơ hội lớn cho các lĩnh vực có tiềm năng của Cần Thơ. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột với định hướng chất lượng cao, bền vững, ưu tiên các mô hình tăng trưởng xanh và chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, giúp kinh tế tập thể phát triển vững chắc.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến rõ nét. Các hoạt động lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị được tổ chức trang trọng, an toàn; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế duy trì ở mức 95% dân số. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ được tổ chức thành công, nâng cao khả năng ứng phó của hệ thống chính trị.

Điểm nổi bật nhất là Cần Thơ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bố trí đủ 100% chức danh lãnh đạo tại 103 xã, phường. Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức thành công, thể hiện sự đoàn kết và thống nhất cao.

Trong năm qua, HĐND thành phố cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ, tổ chức 7 kỳ họp chỉ trong 6 tháng và thông qua 110 nghị quyết quan trọng, tạo khung chính sách đồng bộ cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng và sắp xếp lại bộ máy sau điều chỉnh địa giới hành chính. Bí thư Thành ủy Cần Thơ trân trọng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã góp phần tạo nên thành tựu toàn diện của Cần Thơ trong năm bản lề 2025.

Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm từ 2026.

Dù vậy, Bí thư cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế: tốc độ tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng; công nghiệp chế biến, chế tạo phục hồi chậm; một số dự án trọng điểm triển khai chậm; tiến độ giải ngân đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư. Đây là những nút thắt mà thành phố cần giải quyết dứt điểm để tạo dư địa tăng trưởng mới.

8 nhiệm vụ trọng tâm mở đường cho giai đoạn phát triển mới

Định hướng nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh yêu cầu đầu tiên là nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế của năm 2025, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, đồng thời phát huy ưu điểm để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng không gian phát triển, hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng xanh, số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Công tác phân bổ ngân sách phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho hạ tầng chiến lược như giao thông, logistics, y tế, giáo dục và công nghệ, đặc biệt là các dự án chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Song song đó, Cần Thơ sẽ chú trọng xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện, gắn phát triển văn hóa với nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Ngành y tế được yêu cầu đầu tư đồng bộ, nhất là tuyến cơ sở, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày một cao của người dân. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được xem là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải đạt hiệu quả thiết thực.

Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng, thành phố đặt mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế, sửa đổi các chính sách đặc thù, tháo gỡ điểm nghẽn trong chỉ đạo điều hành và tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương.

Một trong những nhiệm vụ then chốt của năm 2026 là chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng pháp luật. HĐND thành phố được giao tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, bám sát thực tiễn để đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo niềm tin của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ kêu gọi các đại biểu HĐND phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri, đồng thời mong nhân dân tiếp tục đồng hành, giám sát, đóng góp cho sự phát triển chung.