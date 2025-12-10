TH true FOOD ra mắt bộ sản phẩm Bữa Ăn Tiện Lợi : Giải pháp cho bữa ăn ngon, đủ dinh dưỡng, tiết kiệm thời gian

Với nhiều gia đình hiện nay, việc giữ trọn hương vị bữa cơm nhà trong những ngày bận rộn không phải điều dễ dàng. Nắm bắt nhu cầu đó, TH true FOOD vừa ra mắt bộ sản phẩm “Bữa Ăn Tiện Lợi – Chuẩn vị nhà làm”, gồm những món ăn truyền thống được nấu chín hoàn toàn từ nguyên liệu tươi sạch, cấp đông nhanh để giữ nguyên độ tươi ngon mà không cần dùng chất bảo quản. Chỉ vài phút làm nóng là có ngay bữa ăn ngon, giúp người nội trợ tiết kiệm thời gian mà vẫn an tâm chăm sóc gia đình.

Bộ sản phẩm gồm 5 món: Cá trắm kho riềng, Cá lóc kho tiêu, Thịt kho tàu, Thịt ba chỉ kho tiêu và Sườn xào chua ngọt

Điểm làm nên sự khác biệt của bộ sản phẩm “Bữa Ăn Tiện Lợi - Chuẩn vị nhà làm” nằm ở quy trình chế biến khép kín và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Sản phẩm được chế biến từ các nguyên liệu tươi ngon, được chọn lọc kỹ lưỡng, nấu chín hoàn toàn theo công thức truyền thống, phù hợp với khẩu vị gia đình Việt.

Đáng chú ý, sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, an toàn và tốt cho sức khoẻ người dùng. Ngay sau khi món ăn được nấu hoàn thiện, TH true FOOD áp dụng công nghệ cấp đông nhanh QF (Quick Freezing) để làm lạnh ở nhiệt độ cực thấp (lên đến – 40°C chỉ trong vài phút). Tốc độ làm lạnh nhanh giúp nước trong thực phẩm tạo thành những tinh thể đá nhỏ và đồng đều, không làm vỡ cấu trúc món ăn như cách cấp đông chậm thông thường. Nhờ vậy, món ăn giữ trọn vị ngon như vừa nấu, màu sắc tự nhiên, hạn chế thất thoát nước khi rã đông và duy trì hàm lượng dinh dưỡng ở mức tối ưu.

Sản phẩm được chế biến từ các nguyên liệu tươi ngon được chọn lọc kỹ lưỡng, theo công thức truyền thống và phù hợp khẩu vị gia đình Việt.

Với mức độ tiện lợi cao, bộ sản phẩm “Bữa Ăn Tiện Lợi - Chuẩn vị nhà làm” đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người tiêu dùng, đặc biệt là gia đình trẻ, dân văn phòng và những người có lịch trình bận rộn. Sản phẩm được nấu chín hoàn toàn, không cần rã đông và chỉ mất khoảng 5 phút là có ngay món ngon cho cả gia đình. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian đi chợ, nấu nướng và dọn dẹp, đồng thời đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Nhờ áp dụng công nghệ cấp đông nhanh QF và không sử dụng chất bảo quản, sản phẩm mang lại sự an tâm cho người tiêu dùng trong bối cảnh nhu cầu về thực phẩm tiện lợi nhưng vẫn phải “sạch – chuẩn – rõ nguồn gốc” ngày càng tăng.

Người dùng có thể mua sản phẩm qua hệ thống TH true Mart và các sàn thương mại điện tử.

Hiện bộ sản phẩm đang được phân phối rộng rãi trên toàn quốc thông qua hệ thống TH true mart và các nền tảng thương mại điện tử, ứng dụng giao đồ ăn như GrabFood, ShopeeFood... Việc mở rộng phân phối trên nhiều kênh giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm bất kể thời điểm hay địa điểm.

Với bộ sản phẩm “Bữa Ăn Tiện Lợi – Chuẩn vị nhà làm”, TH true FOOD tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm hướng tới lối sống hiện đại, đề cao sự tiện lợi nhưng vẫn đặt yếu tố dinh dưỡng và an toàn lên hàng đầu. Dòng sản phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp bữa ăn phù hợp cho nhiều gia đình, mang đến những bữa ăn chất lượng cao, tươi ngon, bổ dưỡng, an toàn để chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng của mỗi thành viên.