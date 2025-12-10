Lộ diện những 'đầu tàu' kinh tế mới

TPO - Ước tính trong năm nay sẽ có 6 địa phương tăng trưởng 2 con số. Sau sáp nhập tỉnh thành, không gian kinh tế đã mở ra, tạo động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong thời gian tới.

3 yếu tố tăng trưởng sau sáp nhập tỉnh thành

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý IV năm nay của các địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Có 20/34 địa phương tăng trưởng đạt từ 8% trở lên. Trong đó, có 5 địa phương tăng trưởng trên 10%. Ước tính trong năm nay sẽ có 6 địa phương tăng trưởng 2 con số gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ngãi.

Trao đổi với Tiền Phong, TS. Nguyễn Quốc Việt - chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - nhấn mạnh, dù chưa thể khẳng định mọi chuyển biến đều đến trực tiếp từ sáp nhập tỉnh thành từ 1/7/2025 nhưng có ba điểm nổi bật đã đóng góp ngay vào kết quả tăng trưởng của năm nay.

Theo ông Việt, hiệu ứng dễ nhận thấy nhất là tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong quý II và quý III năm nay cao lên rõ rệt so với quý I. “Trong quá trình sáp nhập, các địa phương đều chịu sức ép phải dồn lực giải ngân sớm để tránh bị ảnh hưởng bởi các quyết định điều chỉnh quy hoạch hay thay đổi thủ tục liên quan. Do đó, nhiều nơi đã đẩy nhanh tiến độ hơn so với các năm trước”, ông Việt nói.

Kết quả là đến thời điểm này, hơn 60% kế hoạch vốn đầu tư công đã được thực hiện. Trong bối cảnh tiêu dùng trong nước còn yếu, đầu tư công tiếp tục đóng vai trò một trong những bệ đỡ quan trọng nhất của tăng trưởng năm nay.

Theo ông Việt, việc phân cấp, phân quyền được làm rõ trong quá trình tổ chức lại bộ máy sau sáp nhập. Khi trách nhiệm và đầu mối quản lý được xác định, nhiều điểm nghẽn và thủ tục tồn đọng tại địa phương đã được xử lý nhanh hơn.

Vị chuyên gia này dẫn chứng: “Nguồn thu từ đất của nhiều địa phương tăng lên. Điều đó cho thấy những dự án tồn đọng trước đây đã được tháo gỡ, hồ sơ pháp lý được xử lý dứt điểm hơn. Không thể nói tất cả đều do sáp nhập, nhưng ít nhất chúng ta thấy dòng công việc đã thông suốt hơn".

TS. Nguyễn Quốc Việt – chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cùng với đó, các chủ trương đầu tư mới cũng được triển khai nhanh gọn hơn, góp phần tạo nguồn lực tăng trưởng ngay trong năm nay.

Ông Việt nêu, sự thay đổi trong mô hình quản lý và cách thức điều hành ở các địa phương vừa sáp nhập. Việc thiết lập bộ máy mới buộc nhiều nơi chủ động hơn trong hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư để tạo dấu ấn.

“Số lượng doanh nghiệp thành lập mới ở một số địa phương tăng lên. Điều này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào một không gian phát triển mới, rộng hơn, minh bạch hơn", ông Việt nói.

Bên cạnh đó, những địa phương hợp nhất trở thành các “đầu tàu mới” cũng tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ. “Ví dụ trường hợp TPHCM khi gộp lại các khu vực vốn đã là trung tâm tăng trưởng mạnh như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thì đương nhiên các con số tăng trưởng sẽ nổi bật hơn”, ông Việt phân tích.

Cần làm gì?

Ông Việt cho biết thêm, để tăng trưởng kinh tế các địa phương sau khi sáp nhập điều quan trọng nhất là giữ được nhịp cải cách, duy trì sự thông suốt trong giải ngân, tiếp tục tháo gỡ thủ tục cho doanh nghiệp. Nếu những điều đó được đảm bảo, tăng trưởng các năm sau mới bền vững.

Việc ổn định bộ máy sau sáp nhập sẽ tạo nền tảng tốt, nhưng tăng trưởng phụ thuộc nhiều yếu tố khác: Thị trường bên ngoài, xuất khẩu, tiêu dùng nội địa, dòng vốn đầu tư tư nhân, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp… Vì thế, ông Việt cho rằng các địa phương cần tiếp tục duy trì sự thông suốt trong giải ngân, đẩy mạnh cải cách thủ tục và giữ ổn định niềm tin thị trường.

“Hi vọng là tốt, nhưng chúng ta phải nhìn mọi thứ thực tế. Cần thêm thời gian để mô hình mới đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả”, ông Việt nói.

Bộ máy sau sáp nhập sẽ tạo nền tảng tốt cho tăng trưởng các địa phương.

TS. Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam - cho rằng, muốn tăng trưởng được kinh tế, bên cạnh đẩy mạnh xuất khẩu, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phải phát triển được thị trường nội địa. Nếu thị trường nội địa không phát triển tương ứng với số lượng doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ, sản xuất hàng hóa, thì cung vượt cầu và hệ quả tất yếu là chỉ trong thời gian ngắn, số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường sẽ gia tăng.

Theo ông Bình, muốn phát triển được thị trường nội địa, cần có 3 yếu tố: Tạo thu nhập cho người dân. Xuất khẩu duy trì tăng trưởng 2 con số cộng với doanh nghiệp phát triển tạo nhiều việc làm, người lao động có thu nhập; tạo niềm tin cho người tiêu dùng; tăng chi tiêu khả dụng.